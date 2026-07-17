Serie A
video suggerito
video suggerito

È morto Osvaldo Bagnoli, il leggendario allenatore dello scudetto dei miracoli col Verona aveva 91 anni 

È morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, il leggendario allenatore che nel 1985 condusse l’Hellas Verona alla conquista dello storico scudetto.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
Avatar autore
A cura di Michele Mazzeo
Immagine

È morto Osvaldo Bagnoli, il leggendario allenatore che guidò l'Hellas Verona alla conquista dell'incredibile scudetto nella stagione 1984-1985. Il tecnico milanese si è spento nella mattinata di venerdì 17 luglio all'ospedale di Borgo Roma, a Verona. Aveva 91 anni, compiuti lo scorso 3 luglio. Con lui scompare uno dei personaggi più amati e rispettati del calcio italiano, l'uomo capace di trasformare una squadra di provincia in campione d'Italia.

Nato a Milano nel 1935 e cresciuto nel quartiere popolare della Bovisa, Bagnoli aveva iniziato la propria carriera da calciatore nel ruolo di centrocampista. Con il Milan vinse lo scudetto del 1956-1957, prima di indossare anche le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal e Verbania. Fu però in panchina che costruì la sua leggenda, dopo le esperienze con Solbiatese, Como, Rimini, Fano e Cesena.

Immagine

Il leggendario scudetto di Bagnoli con il Verona

Nel 1981 tornò a Verona e riportò subito l'Hellas in Serie A. Tre anni più tardi firmò il suo capolavoro: lo scudetto dei miracoli del Verona, conquistato davanti alle grandi potenze del campionato italiano. Una squadra costruita senza i mezzi economici delle big ma perfettamente organizzata, trascinata da Preben Elkjaer, Hans-Peter Briegel, Antonio Di Gennaro, Roberto Tricella, Pietro Fanna e Claudio Garella. Quel titolo resta ancora oggi l'unico nella storia del club gialloblù.

Leggi anche
Le notizie di calciomercato del 16 luglio 2026: Kolo Muani e Dibu Martinez nel mirino della Juve

Schivo, diretto e lontano dal protagonismo, il "Mago della Bovisa" non amava essere considerato un inventore. Preferiva adattare il gioco alle caratteristiche dei propri calciatori e costruire gruppi uniti, fondati sulla fiducia e sulla lealtà. Dopo nove stagioni a Verona allenò il Genoa, portandolo al quarto posto in Serie A e fino alla semifinale di Coppa UEFA, quindi l'Inter, con cui chiuse secondo nel campionato 1992-1993.

Immagine

La sua carriera terminò nel 1994. Bagnoli scelse di ritirarsi e di vivere lontano dai riflettori nella città che lo aveva adottato. Nel 2017 entrò nella Hall of Fame del calcio italiano e l'anno successivo fu nominato presidente onorario dell'Hellas Verona. Un riconoscimento definitivo per l'allenatore che aveva regalato a Verona una delle favole più straordinarie nella storia della Serie A.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica
Immagine
Mondiali
Perché si parla di favori arbitrali per l’Argentina prima della finale: i cinque episodi discutibili
Slavko Vincic scoppia a piangere davanti a Collina: è lui l'arbitro della finale mondiale
Cos'è l'AQI e perché può condizionare la finale dei Mondiali a New York: a rischio per la qualità dell'aria
Marco Balich: "Le cerimonie dei Mondiali sono uno sforzo titanico. In finale lanceremo un messaggio"
L'Argentina rischia sanzioni dopo aver esposto lo striscione sulle Falkland: cosa dice il regolamento FIFA
Chi vincerà i Mondiali riceverà un anello numerato e personalizzato: assoluta novità "rubata" all'NBA
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views