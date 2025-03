video suggerito

Paura per Niang, dopo la sostituzione crolla in panchina per un malore: "Servono ulteriori esami" Momenti di apprensione durante Royale Union SG-Dunder nel massimo campionato belga quando, subito dopo la sostituzione, Ousseynou Niang si è sentito male nei pressi della panchina. Il centrocampista senegalese è stato trasportato in barella e coperta termica in ambulanza e poi in ospedale: "Non ci ha rassicurato quello che abbiamo visto, ma ora sembra stia bene"

A cura di Alessio Pediglieri

Il Royale Union SG è riuscito a vincere il proprio incontro di Jupiler League contro il Dender con un poker che lo ha rilanciato in terza posizione alla caccia di Bruges e Genk. Ma la partita di sabato sera ha vissuto un momento drammatico nel finale, quando Ousseynou Niang, dopo essere stato sostituito, ha accusato un malore in panchina. Subito assistito dallo staff medico è stato trasportato in barella in ambulanza e poi in ospedale: "Ciò che abbiamo visto non ci ha rassicurato, ora servono altri esami"

Al termine della partita contro il Dender, il Dudenpark è rimasto per un momento in silenzio: è stato all'83' quando il tecnico dei padroni di casa, Pocognoli, ha deciso di sostituire il centrocampista Niang, ammonito, a risultato già acquisito. Il giocatore è uscito dal campo apparentemente in buone condizioni per poi accusare un improvviso malore una volta nei pressi della panchina. Gioco fermo e staff medico in campo con il personale della Croce Rossa che è intervenuto a supporto del Royale Union. Alla fine Niang è stato portato via su una barella, avvolto da una coperta termica e trasportato in ospedale per un ulteriore controllo sulle sue condizioni.

Dopo la partita, il Royale Union ha pubblicato un messaggio sui social media per comunicare le evoluzioni degli ultimi controlli medici in ospedale, tranquillizzando tutti: "Niang non si è sentito bene dopo la sua sostituzione. Il nostro staff medico può confermare però ora che il giocatore è stabile e sta bene". A vivere quei momenti molto particolari e di ansia è stato anche il tecnico del Royale, Pocognoli che ha rivissuto nella conferenza post partita quei momenti concitati di pura ansia: "Non ci ha rassicurato quello che abbiamo visto in panchina, ma dalle prime informazioni che abbiamo sembra che stia bene. Ci dicono che il suo battito cardiaco è nella norma ma ora servono ulteriori esami. Comunque" ha concluso il tecnico del club belga, "i primi segnali che arrivano dal personale medico dell'ospedale sono positivi".