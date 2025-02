Paura in seconda categoria: malore improvviso per un giovane calciatore ricoverato in codice rosso

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Giocatori dell'Academy Tau durante una partita di 2a categoria (credits: @asdtauacademy)

Brutto episodio nel pomeriggio di domenica 2 febbraio sui campi di seconda categoria in Toscana, precisamente ad Alto Pascio, in provincia di Lucca quando un giovane calciatore di 23 anni ha accusato un malore durante la partita. Il ragazzo ha accusato un capogiro in campo per poi avere un ulteriore mancamento negli spogliatoi. Trasportato in codice rosso in ospedale, è rimasto sempre cosciente. Sarebbe fuori pericolo anche se ancora in osservazione.

Tragedia sfiorata, necessario l'intervento del 118 durante la partita

Un pomeriggio che poteva trasformarsi in tragedia se non fosse intervenuto subito il 118 per soccorrere un calciatore che ha accusato un improvviso malore mentre si stava giocando la partita tra l'Academy Tau e il Borgo a Buggiano sul campo di Altopascio, in Toscana, in provincia di Lucca per il campionato di seconda categoria dilettanti. Da una prima ricostruzione, il ragazzo è stato male in campo per poi avere un altro crollo negli spogliatoi con la Acadeny Tau che ha subito attivato il protocollo di soccorso: chiamata al 118 e intervento sul posto per stabilizzare il giovane.

Cos'è successo durante la partita di seconda categoria: il doppio malore

Al centro sportivo di Altopascio sono arrivate in pochi istanti un'automedica e una ambulanza che hanno potuto assistere il 23enne per poi portarlo d'urgenza in codice rosso al vicino ospedale dove è stato immediatamente sottoposto ad ulteriori esami. Il ragazzo non ha mai perso conoscenza: in campo ha accusato un primo forte capogiro, poi mentre si stava recando negli spogliatoi un improvviso mancamento che ha allarmato tutti.

Come sta il giovane giocatore dopo il malessere in campo: non è in pericolo di vita

Il giocatore è rimasto ricoverato ed è ancora sotto osservazione, mentre si sta provando a capire la natura del problema che ha causato l'improvviso malessere. Dall'ospedale San Luca di Lucca hanno comunque rasasicurato che il ragazzo non è in pericolo di vita.