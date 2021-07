Terrore in Bolivia, dal nulla spunta in campo un diavolo di sabbia: si scatena il fuggi fuggi Immaginate di essere a centrocampo per dare inizio alla finale di un torneo di calcio, quando dal nulla si solleva uno spaventoso diavolo di sabbia a due passi da voi: è accaduto in Bolivia, dove il panico si è impossessato dei giocatori e del pubblico presente sulle tribune per assistere al match.

A cura di Paolo Fiorenza

Sembrava un giorno come tanti lì in Bolivia, ad Achocalla, piccola città nel dipartimento di La Paz posta a quasi 4000 metri di altezza. Ed invece la grande paura era in agguato, sotto forma di un fenomeno meteorologico noto come ‘diavolo di sabbia'. Chelsea e Chapecoense erano pronte ad affrontarsi per la finale di un torneo locale, la Achocalla League, quando dal nulla sul terreno di gioco si è sollevato un vortice sempre più grande ed impetuoso.

I giocatori erano disposti sulla classica fila a centrocampo: è stato un attimo. Il che fa capire come il piccolo tornado che si genera in questi casi ci metta un istante ad ingrossarsi e muoversi velocemente restando al livello del suolo. A quel punto i calciatori delle due squadre si sono dati alla fuga per sottrarsi alla colonna di terra sollevata dalla potente forza degli elementi. Il terrore si è rapidamente esteso agli spalti, dove ugualmente c'è stato un fuggi fuggi generale. Fortunatamente, come dal nulla era venuto, così il vortice si è spento dopo aver attraversato tutto il terreno di gioco. Alla fine le due squadre sono tornate in campo e la finale del torneo si è potuta regolarmente giocare.

Ma cos'è un ‘diavolo di sabbia'? Il fenomeno è tipico dei territori desertici e secchi e non ha nulla a che fare con perturbazioni di tipo temporalesco, anche se la sua forma richiama quella delle tromba d'aria. Le dimensioni sono molto più piccole e l'altezza del cono di sabbia e polvere non supera i 500 metri. Il vortice si forma per l'eccessivo surriscaldamento della superficie di un suolo secco e caldo: l'aria surriscaldata, essendo meno densa, tende a dirigersi verso l'alto, richiamando nuova aria dall'ambiente circostante ed aumentando così le proprie dimensioni. La durata va da pochi secondi ad un massimo di mezz'ora: spaventoso come un diavolo, ma passa velocemente. Palla al centro e si gioca.