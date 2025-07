Paul Gascoigne trovato collassato a casa da un amico: portato d’urgenza in terapia intensiva

Ennesimo momento drammatico nella vita di Paul Gascoigne, che a 58 anni non riesce a rimettere la propria vita in carreggiata: l’ex calciatore della Lazio è stato trovato in stato di semi incoscienza a casa sua da un amico. Ricoverato in ospedale in terapia intensiva, adesso è in medicina d’urgenza in condizioni stabili.

Ancora problemi per Paul Gascoigne, alle prese con l'ennesimo frangente drammatico della sua vita. Tanto talentuoso in campo l'ex calciatore della Lazio e della nazionale inglese, quanto fragile e preda dei suoi demoni fuori dal terreno di gioco. Gascoigne, oggi 58enne, è stato trovato collassato, in stato di semi incoscienza, da un suo amico nella camera da letto della sua casa a Poole, nell'estremo sud dell'Inghilterra. ‘Gazza' è stato ricoverato in terapia intensiva venerdì sera, ma ora è stato trasferito in un'unità di medicina d'urgenza, dove le sue condizioni sono definite stabili.

È il ‘Sun' a diffondere la notizia e riferire le parole dell'amico Steve Foster. La persona che lo ha trovato e soccorso ha detto che Gascoigne vorrebbe "ringraziare tutti per il sostegno ricevuto da tanti vecchi amici che gli augurano il meglio e vogliono vederlo tornare al meglio". Un augurio quest'ultimo che è stato espresso tante volte da chi vuole bene a Paul, ma che si è rivelato un'illusione, visto che periodicamente arrivano notizie su ricadute dell'ex calciatore, che ancora l'anno scorso aveva confessato di aver ripreso a frequentare le riunioni degli Alcolisti Anonimi.

Paul Gascoigne nel 2023: l’ex nazionale inglese porta sul volto la tante vite che ha vissuto

Paul Gascoigne è in ospedale in condizioni stabili dopo essere stato trovato collassato a casa sua

Attualmente fuori pericolo dopo il grande spavento, Gascoigne è convalescente in un ospedale vicino casa sua e si prevede che rimarrà lì per diversi giorni per ricevere le cure necessarie. Foster, che è anche autista e assistente personale di Paul, lo aveva portato lì di corsa dopo averlo trovato nella sua camera da letto. "È in ospedale, che è il posto migliore in cui possa stare in questo momento", ha spiegato.

Secondo quanto appreso dal ‘Sun', sua figlia Bianca, le sue due sorelle e gli ex amici calciatori Peter Beardsley, Chris Waddle, Paul Merson e Vinnie Jones sono stati subito informati delle sue condizioni.

Gascoigne con Lotito nel 2012 in occasione di una rimpatriata all’Olimpico per Lazio–Tottenham

A inizio luglio l'azienda personale di Gascoigne era stata cancellata e sciolta

Questo ennesimo spavento per la salute di Gascoigne avviene subito dopo l'ultimo momento difficile vissuto sul piano personale dall'ex centrocampista di Newcastle, Tottenham, Lazio e Rangers: all'inizio di luglio la sua azienda era stata chiusa perché non era riuscita a presentare i documenti in tempo. La ‘Companies House' britannica aveva annunciato che la società era stata cancellata e sciolta.

Paul aveva fondato ‘Gazza8 Limited' nel 2019 per incanalare i proventi derivanti da apparizioni televisive, documentari e un film in programma sulla sua vita. La prima serie di dati finanziari della società doveva essere presentata entro il 26 ottobre 2021, ma Gascoigne non ha presentato alcuna documentazione dalla sua costituzione. Gazza era l'unico amministratore della società con sede nel Dorset e ne possedeva tutte le azioni. In precedenza aveva respinto cinque tentativi di far chiudere l'istituto per mancata presentazione dei documenti. Stavolta non c'è stato nulla da fare. Quanto questo abbia a che fare con la drammatica vicenda delle ultime ore è tutto ancora da capire.