Patson Daka è pazzo di gioia e tenta l’esultanza acrobatica in Coppa d’Africa: finisce male

La Coppa d’Africa regala sempre emozioni, nel bene e nel male. Basti pensare a quanto accaduto a Patson Daka, che è passato in pochi secondi dalla gioia alla disperazione. L’attaccante dello Zambia, in occasione della partita contro il Mali, ha rischiato davvero grosso: l’esultanza per il preziosissimo gol segnato nel recupero è finita male, con una tremenda caduta in cui ha rischiato di spezzarsi il collo, infortunandosi gravemente.

Daka rischia grosso in Coppa d'Africa

Il Mali era avanti per 1-0 nel confronto contro la nazionale zambiana. Ad evitare la sconfitta, dopo un match di sofferenza in cui in più di un’occasione hanno rischiato di capitolare, ci ha pensato proprio Daka nel finale. Al 92’, in pieno recupero, infatti, la punta che milita nel campionato inglese ha pareggiato i conti: tuffo di testa su un cross di Banda e deviazione vincente.

Patson Dana firma un gol e poi festeggia con l'acrobazia, ma finisce

Subito dopo la marcatura, Patson Daka, incontenibile per la gioia, ha provato a sfogarsi con un’acrobazia celebrativa. Le cose però sono finite molto male, visto che, dopo un tentativo di capriola volante, il calciatore è finito per sbattere violentemente sul terreno di gioco con la testa. Ha rischiato di spezzarsi il collo il calciatore dello Zambia, che si è rialzato dolorante e intontito.

Grande preoccupazione per lui e per il suo staff tecnico, anche se la sensazione è che non abbia riportato gravi danni. Il match è comunque finito, con Daka che è rimasto in campo per il pochissimo tempo trascorso da lì al fischio finale. Bisognerà capire se a freddo sentirà gli effetti della spaventosa caduta, con grande attenzione sulle condizioni del collo. La caduta è stata impressionante, ma la gioia è stata troppo grande per questo punto regalato alla sua nazionale nella prima partita del torneo continentale. Una sfida che si era messa decisamente male per uno Zambia che ha avuto il merito di crederci fino in fondo.