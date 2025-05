video suggerito

Pato: “Non gioco da due anni, ma mi alleno: vorrei fare 6 mesi al Milan. Barbara non la sento più” A 35 anni, Alexandre Pato si offre al Milan: “Continuo ad allenarmi da solo. Darei tutto per indossare ancora la maglia del Milan: mi basterebbero sei mesi”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alexandre Pato non gioca da due anni, ma non si è mai ufficialmente ritirato. E a 35 anni sarebbe disposto a tornare a calcare i campi di calcio per coronare un sogno chiudendo un cerchio. Ma non in una squadra qualsiasi. Il Milan, il club che lo lanciò 18enne nel calcio europeo prelevandolo dall'Internacional, è tuttora presente nel suo cuore e allora lui la butta lì: "Mi manca San Siro, mi manca il Milan. Darei tutto per indossare ancora quella maglia: mi basterebbero sei mesi per restituire l'amore che ho sempre sentito e per aiutare il club".

Alexandre Pato a 19 anni in maglia Milan: era il 2008

Pato a 35 anni si offre al Milan: "Continuo ad allenarmi"

Pato aveva chiuso con la maglia del San Paolo in patria, ma giura che sarebbe ancora in grado di fare la differenza in Serie A: "Ho giocato l'ultima partita il 21 settembre 2023, ma continuo ad allenarmi da solo. Tornerei solo per il Milan. Ho fatto tante esperienze nella mia carriera: alcune belle, altre deludenti. Ho gioito, ho sofferto, ho imparato. Sono cresciuto come uomo e non solo come calciatore. Adesso guardo le cose sotto un altro punto di vista, ma vorrei davvero indossare di nuovo la maglia del Milan e lo farei con grandissimo impegno e serietà".

Pato con Barbara Berlusconi nel 2011

Negli anni trascorsi a Milano, il ‘Papero' fece notizia anche per la relazione con Barbara Berlusconi, figlia del presidentissimo Silvio. Oggi è tutto sbiadito dal tempo e i rapporti si sono interrotti: "Non la sento da tanto tempo – spiega Pato alla ‘Gazzetta dello Sport' – Però ho un bellissimo ricordo della nostra storia: due ragazzi che stavano bene insieme senza farsi troppe domande".

Pato con la moglie Rebeca, nota presentatrice televisiva brasiliana, figlia del magnate dei media Silvio Santos

Cosa fa oggi Pato a 35 anni

A di là del sogno di tornare a giocare, l'attaccante brasiliano ha ormai una vita oltre il calcio: "Cosa faccio oggi? Investimenti in diversi campi. Ho una palestra con mio fratello, ho comprato da poco un club con otto campi da tennis su cui vorrei aiutare i bambini a diventare professionisti. Faccio diversi corsi di formazione e potrei anche investire nel Monza: un fondo si è interessato. E mi godo Rebeca e Benjamin (moglie e figlio, ndr)".