Partite Serie A oggi in TV e streaming, dove vedere Juventus-Parma e Como-Lazio su Sky e DAZN

In programma oggi Cagliari-Fiorentina, Como-Lazio, Atalanta-Pisa e Juve-Parma: orari e dove vedere in TV e streaming le sfide di Serie A.

La domenica della prima giornata della Serie A 2025/2026 prevede quattro partite programmate in due slot orari. Si parte alle 18:30 con Cagliari-Fiorentina e Como-Lazio che si giocheranno in contemporanea. Occhi puntati sul ritorno di Pioli e Sarri rispettivamente in viola e biancoceleste. In serata poi altri due match alle 20:45, con il piatto forte rappresentato dall'esordio della Juventus di Tudor che ospiterà il Parma. Alla stessa ora la matricola Pisa fa visita all'Atalanta.

Tutte le partite sono in esclusiva su DAZN sia in TV sia in streaming e gli abbonati Sky, oltre a sfruttare gli eventuali canali DAZN 1 e DAZN2 potranno seguire in co-esclusiva Como-Lazio. Tutto quello che c'è da sapere.

Serie A, le partite di oggi: gli orari TV

Sono quattro le partite in programma oggi in Serie A. Si parte alle 18:30 con Cagliari-Fiorentina e Como-Lazio, che saranno trasmesse entrambe in diretta TV su DAZN, con la partita del Sinigaglia trasmessa anche da Sky. In serata alle 20:45, Atalanta-Pisa e Juve-Parma: diretta su DAZN. Ecco il programma:

Cagliari-Fiorentina, ore 18:30 (DAZN)

Como-Lazio, ore 18:30 (DAZN, Sky)

Atalanta-Pisa, ore 20:45 (DAZN)

Juventus-Parma, ore 20:45 (DAZN)

Dove vedere Como-Lazio in diretta streaming

Il match tra Como e Lazio, in programma alle ore 20:45, sarà trasmesso in co-esclusiva sia da DAZN sia da Sky. Gli abbonati alla piattaforma satellitare avranno la possibilità di seguire l’incontro in diretta televisiva sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, entrambi dedicati agli eventi calcistici. Per chi preferisce invece lo streaming, ci sono diverse opzioni: oltre a DAZN sarà infatti possibile utilizzare l’app Sky Go, riservata agli abbonati Sky, oppure scegliere il servizio on demand NOW, che consente di vedere la partita anche senza disporre di un decoder tradizionale.

Juventus-Parma, dove vederla in diretta TV: gli orari

Il match tra Juventus e Parma sarà disponibile in TV soltanto su DAZN. Per seguire la sfida in televisione sarà necessario accedere all’app di DAZN, che può essere installata direttamente su smart TV oppure sfruttata su tv tradizionali grazie ad appositi dispositivi. Possibile vedere il match anche su Sky per chi ha attivato la promozione Zona DAZN, collegandosi sul canale DAZN 1, al numero 214.