Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Torino-Juventus e Milan-Cagliari in diretta e streaming: gli orari Oggi sabato 11 gennaio 2025 si giocano le prime partite della 20a giornata, la prima giornata di ritorno. Si inizia con un doppio appuntamento alle 15:'00 (Empoli-Lecce e Udinese-Atalanta) per proseguire alle 18:00 col derby della Mole Torino-Juventus. Alle 20:45 il Milan fresco vincitore di Supercoppa sfida a San Siro il Cagliari.

Si ritorna al campionato italiano di Serie A dopo la parentesi Supercoppa Italiana a Riad. In attesa dei vari recuperi, si gioca da oggi la 20a giornata, la prima del girone di ritorno: in programma 4 partite, con un doppio appuntamento alle 15, una gara alle 18 (il derby Torino-Juventus) e il classico posticipo serale delle 20:45 con il Milan fresco vincitore del primo trofeo stagionale. Tutti gli incontri saranno in diretta esclusiva su DAZN tranne Milan-Cagliari a disposizione anche su Sky.

Iniziando proprio dal Milan di Conceiçao, i rossoneri si presenteranno stasera dalle 20:45 di fronte al proprio pubblico di San Siro per festeggiare la vittoria della Supercoppa. Servirà una conferma immediata anche in campionato dove il ritardo dalla Zona Champions è ancora notevole. Di fronte, il Cagliari, salito a quot 17 punti dopo l'ultima vittoria ma sempre invischiato nella zona retrocessione. Prima della gara serale del Milan, alle 18:00 fari puntati su Torino-Juventus, un derby che entrambe le squadre sperano sia l'occasione giusta per il rilancio.

Serie A, le partite di oggi: gli orari TV

Ecco il calendario delle partite di Serie A in programma oggi:

ore 15:00 – Empoli-Lecce (Dazn)

ore 15:00 – Udinese-Atalanta (Dazn)

ore 18:00 – Torino-Juventus (Dazn)

ore 20:45 – Milan-Cagliari (Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251)

Dove vedere Torino-Juventus in diretta: l'orario del derby in TV

Alle 18:00 l'attenzione generale è tutta per il derby della Mole: il Torino "ospita" la Juventus con l'ambizione di ritrovare una vittoria prestigiosa. La gara sarà visibile in esclusiva sia in TV sia in streaming per i soli abbonati DAZN. Nel primo caso, sarà necessaria una Smart collegata a internet, nel secondo basterà per i devices anche la sola app applicata. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Milan-Cagliari, dove vederla in diretta streaming

Anche per Milan-Cagliari appuntamento dalle 20:45 per gli abbonati DAZN ma non solo perché il posticipo del sabato sarà a disposizione anche per chi è abbonato a Sky. Una co-diretta visibile su DAZN, DAZN2, Sky Sport 251, Sky Sport 1 e Sky Calcio. Per lo streaming, sempre e solo a pagamento, le due app di DAZN e Sky utili per i dispositivi portatili, oppure affidandosi al servizio on demand di NOW.