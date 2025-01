video suggerito

Torino-Juventus, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Torino-Juventus si gioca oggi pomeriggio. Il derby di Torino prenderà il via alle ore 18. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN. Le ultime notizie e le probabili formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si gioca oggi, sabato 11 gennaio, il derby Torino-Juventus. La stracittadina si disputa allo Stadio Olimpico Grande Torino e prenderà il via alle ore 18. L'incontro è valido per la 20ª giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per migliorare la classifica. Il Toro è a metà del guado, la Juve vuole e deve riavvicinarsi alla zona Champions e al quarto posto occupato dalla Lazio. Diretta TV in esclusiva su DAZN.

Non è stata fin qui una stagione facile per il Torino, che dopo aver perso per tutta la stagione Duvan Zapata ha avuto grossi problemi in fase offensiva e dopo un buon avvio ha perso terreno in classifica. Vanoli è costretto a fare di necessità virtù, ma non può perdere ulteriormente terreno rispetto alle inseguitrici. La Juventus pure pensava e sperava di essere più vicina al vertice. Ma al netto di una meravigliosa imbattibilità, i bianconeri sono gli unici a non aver mai perso in campionato, hanno inanellato una sfilza di pareggi, che ora a Thiago Motta non bastano più.

Partita: Torino-Juventus

Orario: 18:00

Dove: Stadio Olimpico Grande Torino, Torino

Quando: sabato 11 gennaio 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Torino-Juventus, dove vederla in diretta TV

La partita tra le squadre di Paolo Vanoli e Thiago Motta si giocherà alle ore 18 di questo pomeriggio e si potrà seguire in diretta TV solo su DAZN, che detiene l'esclusiva. Servirà un abbonamento, e in alternativa o un dispositivo come FireStick TV o Google Chroomecast o una Smart TV o una XboX o una PlayStation.

Leggi anche Juventus decimata in vista del derby di Torino: Thiago Motta deve inventare la formazione

Dove vedere Torino-Juventus in diretta streaming

Il derby della Mole si potrà seguire anche in diretta streaming solo con DAZN, che detiene i diritti in esclusiva dell'incontro. Per vederlo in questa modalità serve, oltre all'abbonamento, una Smart TV o un dispositivo come tablet, smartphone e computer. Telecronaca di Pardo e Stramaccioni.

Torino-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

I dubbi della vigilia sono tanti. Vanoli non sa se può contare su Coco e Ricci, due dei giocatori cardine, così come Ginetis. Nella Juve c'è il dubbio Vlahovic, che non è al meglio. In caso di forfait giocherebbe da centravanti Nico Gonzalez. Probabile titolare Mbangula.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Masina; Lazaro, Vlasic, Linetty, Ilic, Sosa; Adams, Sanabria. All.Vanoli



JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Weah, Yildiz, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Thiago Motta