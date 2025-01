video suggerito

Juventus decimata in vista del derby di Torino: Thiago Motta deve inventare la formazione La Juventus dovrà rinunciare a Vlahovic e Conceicao per il derby contro il Torino. Thiago Motta dovrà fare a meno anche dello squalificato Locatelli e Cambiaso è in dubbio per influenza: formazione da inventare.

A cura di Fabrizio Rinelli

È una Juventus incerottata quella che si appresta a giocare il derby di Torino contro la formazione granata allenata da Vanoli. Thiago Motta dovrà fare a meno di due pilastri del suo undici titolare come Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao. Il serbo è reduce da un acciacco muscolare che è pur non presentando alcuna gravità è stato preferito non rischiare. Con lui anche il portoghese che aveva dato forfati a pochi istanti dalla sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan allenato da suo padre Sergio. Visti gli incontri ravvicinati serve molta cautela.

E allora l'attacco bianconero perde due elementi importanti oltre ad essere già orfano di Milik che ha subito una ricaduta dal precedente infortunio. In attesa che Giuntoli sul mercato riesca a mettere le mani su una punta – il nome più caldo in tal senso è Kolo Muani – Thiago Motta deve fare i conti col presente e con ciò che ha a disposizione. Nel derby è vietato sbagliare e così il tecnico si affiderà a Nico Gonzalez nel ruolo di falso nove supportato da un tridente inedito alle sue spalle in cui potrebbe trovare spazio anche Douglas Luiz.

Thiago Motta con la squadra.

Il brasiliano dovrebbe agire al centro con Yildiz e Mbangula ai suoi lati a supporto dello stesso Nico Gonzalez. A centrocampo i bianconeri sono privi anche dello squalificato Locatelli che dovrebbe essere rimpiazzato da Koopmeiners pronto ad arretrare di posizione al fianco di Thuram. Altro problema in difesa che, oltre a contare in rosa solo due centrali come Gatti e Kalulu visto l'ormai imminente addio di Danilo, potrebbe fare a meno anche di Cambiaso influenzato e dunque in dubbio per il derby. Al suo posto è pronto McKennie ad agire da terzino sinistro.

Gli infortunati e indisponibili della Juventus per il derby di Torino

Di Gregorio in porta e Savona come terzino destro sono gli ultimi due nomi che formeranno l'undici titolare che affronterà il Torino. La Juventus in questo momento è in emergenza con un'infermeria piuttosto piena. Oltre a Vlahovic e Conceicao, da inizio stagione Thiago Motta ha dovuto fare a meno di Milik, Bremer e Cabal che staranno fuori per tutto il resto dell'annata. A loro si è aggiunto anche Locatelli squalificato oltre a Douglas Luiz che da poco ha ripreso la forma migliore ed è pronto a mettersi finalmente a disposizione della squadra.