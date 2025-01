video suggerito

Thiago Motta a un giornalista: “Vedo un tifoso del Torino che tenta di destabilizzare la Juve”. È gelo Thiago Motta protagonista di un siparietto in conferenza stampa con un giornalista alla vigilia del derby della Mole tra Torino e Juventus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Thiago Motta protagonista di un siparietto in conferenza stampa con un giornalista alla vigilia del derby della Mole tra Torino e Juventus. Ad una domanda di un giornalista sul fatto che la squadra, e lui stesso, potrebbe risentire in campo della pressione del momento e giocare con un po’ più di paura il tecnico ha risposto così: "Vedo un tifoso del Torino cercare di destabilizzare l’ambiente… Non penso. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi situazione. Però sei un grande tifoso del Torino".

Emanuele Gamba di La Repubblica, il giornalista in questione, ha replicato in questo modo all'allenatore bianconero: "Non vedo in che modo questa domanda possa avere un'influenza sulla partita".

Thiago Motta risponde ad un giornalista in conferenza: "Vedo un tifoso del Torino"

L'allenatore bianconero ha fatto il punto sulle assenze che condizioneranno, in maniera inevitabile, la formazione della Juve: "Bremer, Cabal, Milik, Vlahovic, Conceicao e Locatelli non ci saranno. L’allenatore non vuole alibi e ribadisce la necessità di rimanere concentrati sull’obiettivo principale. L’esigenza è vincere, lo sappiamo molto bene. Ho scelto questa professione per vincere e continuare a vincere. Per arrivare alla vittoria ci vuole tanto lavoro, soprattutto oggi, per raggiungere il risultato finale".

Infine, alla domanda su chi indosserà la fascia di capitano in assenza di Manuel Locatelli, Thiago Motta ha risposto in maniera enigmatica: "Senza Manu, domani lo vedrete. Non avendo Manuel per la partita di domani, lo vedrete."