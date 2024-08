Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Parma-Milan e Inter-Lecce in diretta e streaming: gli orari

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La seconda giornata della Serie A si apre oggi, sabato 24 agosto, con due partite che inaugureranno il weekend alle ore 18:30: l'Udinese ospiterà la Lazio mentre il Milan, reduce dal pareggio contro il Torino, sarà di scena a Parma. Alle 20:45 invece l'Inter giocherà contro il Lecce e il Monza contro il Genoa. Tutte le partite saranno trasmesse su Dazn, mentre Lazio e Inter potranno essere seguite anche in diretta tv su Sky.

Serie A, le partite di oggi: gli orari tv

Lazio e Milan apriranno la giornata con le sfide delle 18:30, Inter e Monza invece andranno in scena alle 20:45 contro Lecce e Genoa. Il programma completo delle partite di oggi per la seconda giornata della Serie A.

18:30 – Udinese-Lazio (Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251)

18:30 – Parma-Milan (Dazn)

20:45 – Inter-Lecce (Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K)

20:45 – Monza-Genoa (Dazn)

Dove vedere Udinese-Lazio e Parma-Milan in tv e streaming

Udinese-Lazio e Parma-Milan saranno le due partite che daranno il via alla seconda giornata del campionato di Serie A. Entrambe le partite saranno trasmesse su Dazn a partire dalle 18:30. Per la partita dei biancocelesti sarà disponibile anche la diretta televisiva su Sky, attraverso i canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Diretta streaming disponibile attraverso sito e app di Dazn oppure su SkyGo per tutti gli abbonati Sky.

Inter-Lecce su Sky e DAZN, dove vederla in TV

Alle 20:45 invece sarò il turno di Inter-Lecce. Anche in questo caso la partita sarà trasmessa su Dazn e in contemporanea anche su Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. In campo scenderanno anche Monza e Genoa, con l'incontro che sarà invece un'esclusiva di Dazn.