Fonseca si salva nel recupero, Okafor evita il ko al Milan: il Torino sciupa due gol di vantaggio

Il Milan nel finale di partita riesce a evitare la sconfitta. Il Torino va avanti due gol – autorete di Thiaw e Zapata – ma nel finale viene raggiunto da Morata e Okafor. Per i rossoneri è un punto importante, iniziare il campionato con una sconfitta sarebbe stato dannosissimo. Pari anche tra Empoli e Monza.

Milan-Torino 2-2

Fonseca tiene fuori Theo Hernandez, Morata, Reijnders e Pavlovic. In campo ci sono Jovic in avanti e Saelemaekers in difesa. Il Toro è la stessa squadra dell'anno scorso, con l'eccezione di Buongiorno, sostituito da Saul Coco. E naturalmente in panchina c'è un altro allenatore, Vanoli che la partita la prepara in modo egregio. All'intervallo i granata sono avanti 1-0. Il risultato si sblocca alla mezz'ora quando Thiaw è l'ultimo a toccare un pallone che finisce in porta dopo un palo di Bellanova. Gol che viene convalidato dal VAR, perché la Goal Line Technology non funzionava. Leao particolarmente impreciso, due occasioni mancate a inizio e fine tempo. Maignan determinante. Il francese ha evitato per due volte il gol del raddoppio granata – negando la gioia a Zapata e Ilic.

In avvio di ripresa ha una chance Pulisic, ma ci prova da posizione molto defilata. Il Toro è messo benissimo in campo. Vanoli è un allenatore bravissimo. Fonseca prova a cambiare, manda in campo Theo Hernandez, Reijnders e Morata, che dopo pochissimo si procura un calcio di rigore. Ma la revisione VAR lo cancella. Niente fallo. Tempo tre minuti, e al 68′, arriva il gol del 2-0, lo firma Duvan Zapata che sfrutta una splendida azione di Che Adams e indisturbato colpisce. La partita di fatto finisce lì. Il Milan sembra non avere la forza di reagire. Ma basta l'incitamento del pubblico per dare forza alla squadra. Morata segna, ma è in fuorigioco. Al 90′ arriva l'1-2. Reijnders calcia, Morata devia, è il gol che ridà la speranza. E nel quinto degli otto minuti di recupero arriva il 2-2 di Okafor, che con gran tiro al volo trova un gol pesantissimo.

Empoli-Monza 0-0

I due allenatori sono entrambi squalificati e seguono l'incontro dalla tribuna. D'Aversa ha una squadra quasi totalmente nuova, il Monza è cambiato poco. Lo spettacolo è scadente, al netto di un caldo incessante. Pizzignacco è bravo su Gyasi, all'esordio in A il giovane portiere brianzolo. Daniel Maldini ha l'occasione migliore di tutto il primo tempo, ma di gol non se ne vedono. Nella ripresa non succede molto di più. Hanno una chance Caldirola per il Monza e l'ex Colombo per l'Empoli. Due squadre in costruzione, che hanno molto da lavorare e che per questo accolgono questo pareggio come fosse un mezzo successo.