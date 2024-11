video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Juve-Torino e Cagliari-Milan in diretta e streaming: gli orari Si inizia alle 15:00 con Venezia-Parma, poi alle 18:30 Cagliari-Milan e infine alle 20:45 il derby della Mole Juventus-Torino. Tre partite della 12a giornata di campionato tutte in diretta DAZN e con la gara delle 15 e delle 20:45 in co-esclusiva con Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Tre partite in programmazione oggi, sabato 9 novembre, dispiegate su tre slot orari differenti. Si inizia alle 15:00 con Venezia-Parma, poi alle 18:30 Cagliari-Milan. In serata, dalle 20:45 il derby tra Juventus e Torino. Tutte le partite sono visibili in diretta su DAZN sia per la TV sia per lo streaming e per la sfida delle 15:00 e delle 20:45 anche su Sky.

La Serie A riparte dopo l'anticipo del giovedì, con altre tre partite in programmazione oggi. Una sfida che coinvolge la zona salvezza è in programma alle 15:00 all'Euganeo di Venezia dove i padroni di casa ospitano il Parma di Pecchia. Poi alle 18:00 c'è alla Unipol Arena di Cagliari la partita tra gli isolani e il Milan, con i rossoneri che cercano continuità di gioco e risultati per provare a colmare il gap con le prime in classifica. Infine, il momento più atteso da appassionati e tifosi con il derby di Torino tra la Juventus e i granata: bianconeri in piena zona Champions, in cerca di un successo di prestigio contro un Toro ferito e umiliato, in piena crisi.

Serie A, le partite di Sabato: gli orari tv

Sono dunque tre le gare in tabellone per la 12a giornata di campionato di Serie A che inizia alle 15:00. Tra Venezia e Parma vietato sbagliare perché chi perde resta ancora attardato e inguaiato nei bassifondi della classifica. Poi alle 18:00 ci si sposta a Cagliari con il Milan di Fonseca impegnato in una delicata trasferta. E infine in serata, alle 20:45 tutti a godersi il derby della Mole tra Juventus e Torino allo JStadium.

15:00 – Venezia-Parma (DAZN, Sky Calcio1, Sky Sport 1)

18:30 – Cagliari-Milan (DAZN)

20:45: Juventus-Torino (DAZN, Sky Calcio1, Sky Sport 1, Sky Sport 251)

Dove vedere Juventus-Torino in diretta TV e streaming

Il big match di giornata è ovviamente quello in serale, allo JStadium a partire dalle 20:45 con cui si conclude il sabato calcistico. Di fronte la Juventus di Thiago Motta e il Torino di Vanoli, squadre in due momenti psicofisici e di classifica diametralmente opposti. Un derby che potrà essere seguito in co-esclusiva sia dagli abbonati di DAZN sia di Sky. Per vedere il match in TV con DAZN basta una Smart Tv connessa a internet e per lo streaming è possibile avvalersi della app dedicata. Per gli utenti Sky, in TV tre canali a disposizione: Sky Calcio 1, Sky Sport 1 e Sky Sport 251. Per lo streaming doppia chance: o via app, con SkyGo, oppure con il servizio on demand di NOW.

Cagliari-Milan dove vederla in TV e streaming: gli orari

Anche per Cagliari-Milan la visione del match delle 18:30 è riservata a pagamento, per gli utenti di DAZN. Un'esclusiva sia per vedere la partita in TV (con Smart collegata via internet o con un dispositivo wireless o con una console da gioco), sia per lo streaming (a cui si aggiunge l'uso della app dedicata).

Venezia-Parma, partita in co-esclusiva su DAZN e Sky

Anche la partita delle 15:00, come quella delle 20:45 è in co-esclusiva tra le due emittenti a pagamento. In TV o in live streaming si possono utilizzare i servizi messi a disposizione da DAZN (con una Smart TV collegata a internet oppure utilizando l'app per i devices) e da Sky (in TV con i canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, in streaming con l'app SkyGo o con l'on demand di NOW)