Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Inter-Napoli e Roma-Bologna in diretta e streaming: gli orari Le partite di oggi, domenica 10 novembre, della 12ª giornata di Serie A sono 5: Atalanta-Udinese ore 12:30, Roma-Bologna e Fiorentina-Verona alle 15, Monza-Lazio alle 18 e Inter-Napoli alle 20:45. Tutte le informazioni per vederle in diretta tv, in chiaro e in streaming su Dazn e Sky.

Sono 5 le partite della 12ª giornata di Serie A che si giocano oggi, domenica 10 novembre. Ad aprire il programma alle 12:30 Atalanta–Udinese, seguita alle 15 da Roma–Bologna e Fiorentina–Verona, da Monza–Lazio alle 18 che precede il big match di San Siro Inter–Napoli (ore 20:45). Tutte le gara saranno trasmesse in diretta tv, in chiaro e in esclusiva per abbonati su Dazn e Dazn 1 (per gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio), eccezion fatta per Monza-Lazio che andrà in onda (sempre per gli abbonati) anche sui canali di Sky.

Riflettori puntati sulla sfida tra le squadre di Simone Inzaghi e Antonio Conte, staccate di appena un punto in classifica. Il Napoli capolista, reduce dalla pesante scoppola al Maradona contro l'Atalanta, cerca punti e riscatto contro i nerazzurri campioni d'Italia in carica. Quella del Meazza sarà una gara speciale con solo per il tecnico, ex di turno, ma anche per Romelu Lukaku che torna ancora una volta in quello stadio da avversario e da ex per nulla rimpianto per come lasciò il club (esemplare al riguardo il saluto gelido che gli riservò Lautaro Martinez).

Serie A, le partite: gli orari in tv

Quattro slot per 5 partite: è suddivisa così la domenica di calcio nel palinsesto televisivo che all'ora di pranzo mette in tavola Atalanta-Udinese (ore 12:30). Interessanti le sfide del pomeriggio (ore 15) tra la Roma in difficoltà di Juric e il Bologna oltre a Fiorentina-Verona. La Lazio vuole confermarsi in zona Champions ma la trasferta a Monza (ore 18) è insidiosa. Alle 20:45 luci a San Siro per Inter-Napoli. Di seguito la lista completa delle gare e dove vederle:

ore 12.30 – Atalanta-Udinese (DAZN e DAZN 1, canale 214 Sky)

ore 15 – Roma-Bologna (DAZN e DAZN 1, canale 214 Sky)

ore 15 – Fiorentina-Verona (DAZN e DAZN 2, canale 215 Sky)

ore 18 – Monza-Lazio (DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport canale 251, Now)

ore 20:45 – Inter-Napoli (DAZN e DAZN 1, canale 214 Sky).

Dove vedere Inter-Napoli in TV e streaming

Inter-Napoli è la partita clou della 12ª giornata di campionato. Si gioca alle 20:45 ma DAZN (che la trasmetterà in diretta esclusiva per abbonati) coprirà l'intero evento con collegamenti che seguiranno il pre e il post gara. Match visibile anche su DAZN 1, canale 214 di Sky, per chi ha attivato il servizio. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Roma-Bologna, dove vederla in TV

Allo stadi Olimpico si disputa alle 15 uno dei due match previsti per il pomeriggio: è Roma-Bologna, gara che può essere decisiva per il tecnico dei giallorossi, Ivan Juric, in bilico sull'esonero. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (per abbonati) su DAZN con la possibilità di vederla in TV anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky). Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Massimo Ambrosini.