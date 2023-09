Partite Serie A oggi in TV, calendario e orari della 3ª giornata di campionato: dove vederle Il calendario della 3ª giornata del campionato di Serie A 2023-2024: si gioca venerdì 1° settembre (2 gare), poi sabato 2 (4 partite) e domenica 3 (altre 4 partite). Diretta esclusiva su DAZN, tre match in co-esclusiva con Sky.

A cura di Alessio Pediglieri

Il calendario del terzo turno di Serie A prevede una giornata spalmata tra venerdì 1° settembre a domenica 3 settembre, con avvio alle 18:30 per Sassuolo-Verona e la conclusione alle 20:45 di domenica sera per Empoli-Juventus e Lecce-Salernitana in contemporanea. Diretta TV e streaming garantita dal servizio DAZN, mentre tre match sono in co-esclusiva con Sky.

Dunque, si riparte con il terzo turno di campionato e l'anticipo del venerdì alle 18:30 Al Mapei Stadium per Sassuolo-Verona. Poi alle 20:45 in programma Roma-Milan all'Olimpico. Sabato si riparte alle 18:30 ma con due match in contemporanea: Bologna-Cagliari e Udinese-Frosinone. Il palinsesto di sabato si conclude con altri due match alle 20:45: Atalanta-Monza e Napoli-Lazio.

Domenica 3 settembre, l'ultima parte della terza giornata: si inizia alle 18:30 (Inter-Fiorentina e Torino-Genoa) poi si chiude alle 20:45 (Empoli-Juventus e Lecce-Salernitana).

Serie A, le partite della 3ª giornata: gli orari

Tutte partite serali, in due slot, 18:30 e 20:45. Due venerdì 1° settembre, poi quattro sia sabato 2 che domenica 3 settembre. Ecco nel dettaglio il programma e dove vedere le gare in televisione.

Venerdì 1° settembre

18:30 Sassuolo-Verona (DAZN

20:45 Roma-Milan (DAZN

Sabato 2 settembre

18:30 Bologna-Cagliari (DAZN e Sky)

18:30 Udinese-Frosinone (DAZN

20:45 Atalanta-Monza (DAZN e Sky)

20:45 Napoli-Lazio (DAZN

Domenica 3 settembre

18:30 Inter-Fiorentina (DAZN

18:30 Torino-Genoa (DAZN

20:45 Empoli-Juventus (DAZN e Sky)

20:45 Lecce-Salernitana (DAZN

Dove vedere le partite di Serie A in TV e streaming

Anche per questa stagione, DAZN trasmetterà in diretta TV e in streaming tutte la partite di Serie A, in esclusiva. Delle dieci in calendario per la terza giornata di Serie A, tre partite verranno trasmesse in co-esclusiva con Sky. Su Zona DAZN, per chi ha attivato il servizio, è possibile seguire le partite sintonizzandosi sul canale 214 di Sky. Per la diretta in streaming DAZN mette a fisposizione dei propri abbonati la app oppure il sito ufficiale della piattaforma. Per chi ha Sky, si può utilizzare SkyGo o accedere al servizio on demand di NOW.