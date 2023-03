Partita interrotta per invasione di campo di un cane: calciatori increduli, voleva giocare La partita di Concacaf Champions League è stata interrotta dall’ingresso di un cane in campo che ha cercato di mordere il pallone.

A cura di Ada Cotugno

A conquistare la scena nell'ultima partita di Concacaf Champions League non sono state Alianza FC e Philadelphia Union, le due protagoniste dell'andata degli ottavi di finale della competizione, ma un invasore di campo molto particolare.

L'Estadio Cuscatlán di El Salvador, conosciuto ai più con il nome "Coloso de Monserrat", è un campo difficile in cui giocare soprattutto per le squadre provenienti dalla MLS, non sempre abituate al calore del pubblico centroamericano.

Al minuto 68, quando le due squadre erano ancora ferme sullo 0-0, lo strano invasore ha deciso di entrare in scena: le immagini hanno ripreso un cane che di tutta corsa si fionda in mezzo al campo alla ricerca del pallone, pronto per mettersi in gioco assieme ai calciatori.

Ma il cucciolo ha avuto giusto il tempo di mordere per un paio di volte la sfera prima di essere portato fuori di forza. Tentare l'impresa però ne è valsa la pensa, come dimostra l'espressione soddisfatta del cane mentre viene sollevato di peso da un addetto alla sicurezza.

Il video della simpatica interruzione della partita ha fatto subito il giro del mondo, suscitando l'ilarità delle persone. Non è la prima volta che accade un episodio simile su un campo da calcio, dato che in passato altri inconsapevoli invasori hanno cercato di rendersi protagonisti afferrando il pallone.

Alla fine della partita il risultato non è cambiato e il Philadelphia Union potrà sfruttare il fattore casa per avere la meglio nell'ottavo di finale di ritorno, da giocare al Subaru Park di Chester, in Pennsylvania.

E chissà che l'allenatore non voglia aggregare alla squadra anche il cucciolo che in quanto a corsa ha dimostrato di non essere secondo a nessun giocatore, come hanno segnalato diversi commenti degli utenti sui social.