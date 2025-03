video suggerito

Paredes umilia Rodrygo nella disfatta del Brasile contro l’Argentina: il segno è inequivocabile L’Argentina, già ampiamente qualificata ai Mondiali 2026, ha rifilato una lezione umiliante al Brasile, vincendo 4-1. Una gara costellata dai classici confronti in campo con risse più volte sfiorate, prese in giro e battibecchi subito virali. Come quello di Paredes, emblema della disfatta verdeoro. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella notte tra martedì 25 marzo e mercoledì 26 è andato in scena il grande classico del calcio sudamericano valido per il girone di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026, con l'Argentina che ha ospitato il Brasile. I campioni del mondo in carica, malgrado le numerose assenze, hanno piallato la Seleçao infilando un poker che non ha lasciato speranze ai verdeoro. Una gara come sempre sul filo della tensione e in cui in un paio di occasioni si è sfiorata la rissa in campo. Mentre Paredes, tra i migliori in campo, ha umiliato Rodrygo e il Brasile intero con un gesto diventato subito virale.

Con il risultato già in mano e ampiamente acquisito sul 3-1 a favore dell'Argentina, verso il 40′ del primo tempo la sfida si è subito accesa, surriscaldando gli animi in campo: brasiliani nervosi e frustrati per l'ennesimo passo falso, argentini euforici e beffardi contro i rivali di sempre che avevano scaldato la vigilia con dichiarazioni di trionfo. Così, uno dei più contestati dello stadio Monumental di Buenos Aires, Raphinha, è stato al centro degli sberleffi dagli spalti e dei principali confronti in campo.

Il giocatore del Barcellona ha subìto nel primo tempo un brutto fallo da Nicolás Tagliafico, esaltando lo stadio e scatenando la reazione dei brasiliani: i giocatori dell'Albiceleste hanno subito difeso il proprio compagno che poi si è rivolto allo stesso Raphinha, ironizzando sulle sue dichiarazioni alla vigilia, facendohli il verso con le mani di "parlare troppo".

Al centro della disputa non è mancato Leandro Paredes, autore di una gara gagliarda e sempre al centro dell'azione argentina, che si è fatto sentire sia nel confronto dopo il contatto tra Tagliafico e Raphinha, sia in un altro momento della gara diventando subito virale, prendendosi gioco di Rodrygo. Pochi istanti prima dell'intervallo, il giocatore della Roma è stato criticato da Rodrygo per un intervento duro e gratuito ma la risposta dell'argentino è stata tanto immediata quanto umiliante.

Paredes ha ricordato al brasiliano di non aver vinto nulla con la maglia della Nazionale verdeoro, con un chiaro segno "zero" delle dita. Poi si è indicato, mostrando il numero "due" con le dita a ricordare la Coppa del Mondo e la Copa America. Poi nel finale altre scintille in campo, con il Dibu Martinez che rifila una spallata ancora a Raphinha che prova la reazione ma viene trattenuto prima dagli stessi giocatori argentini, poi dai suoi compagni. Che lo allontanano dal campo dopo l'ennesima disfatta umiliante del Brasile.