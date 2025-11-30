Calcio
Paquetá espulso, due ammonizioni in pochi secondi: in Inghilterra torna l’ombra delle scommesse

Lucas Paquetá espulso contro il Liverpool riaccende i sospetti sul suo passato legato alle scommesse. La FA indaga su cartellini sospetti e possibili manovre per profitto illecito.
A cura di Vito Lamorte
L’espulsione di Lucas Paquetá nella sconfitta del West Ham per 2-0 contro il Liverpool ha subito fatto discutere in Inghilterra, riaccendendo i dubbi sul brasiliano e sul suo passato legato alle scommesse. A sei minuti dalla fine, il centrocampista ha perso il controllo in un acceso confronto con l’arbitro Darren England: prima un cartellino giallo per proteste, poi un secondo giallo pochi secondi dopo, che ha portato al rosso diretto.

Anche dopo l’espulsione, Paquetá non ha abbandonato subito il campo, mostrando chiaramente la sua frustrazione. Al 92’, il Liverpool ha chiuso il match con il raddoppio di Gakpo. Due ammonizioni così ravvicinate hanno alimentato il sospetto che il rosso possa essere stato “facile” o addirittura volontario.

Paquetá espulso al West Ham: il rosso "facile" che riapre lo spettro scommesse

Il calciatore brasiliano, ex Milan, salterà ora la prossima partita contro il Manchester United. Il dubbio che la sua ammonizione sia stata cercata non è nuovo: la Federcalcio Inglese lo indaga per aver presumibilmente ricevuto cartellini gialli in alcune partite di Premier League con l’obiettivo di favorire scommesse a vantaggio dei suoi familiari. Paquetá rischia ancora sanzioni severe, inclusa una possibile sospensione a vita.

Mike Dean, portavoce degli arbitri, ha spiegato chiaramente la dinamica: “Ha protestato con veemenza, ha ricevuto un giallo, ha continuato e ha preso il secondo cartellino che ha portato al rosso”.

La FA sottolinea che tra il 2022 e il 2023 Paquetá aveva già accumulato quattro ammonizioni sospette, che sarebbero state legate a profitti illeciti tramite scommesse. L’episodio di ieri ha fatto tornare sotto i riflettori uno spettro che non sembra affatto svanito.

Queste le parole di Lucas Paquetá dopo il match sul suo profilo di X: "È ridicolo che la propria vita e la propria carriera siano state compromesse per due anni senza alcun supporto psicologico da parte della federazione. Forse questo comportamento ridicolo è solo il riflesso di tutto ciò che ho dovuto sopportare e, a quanto pare, devo continuare a sopportare! Mi dispiace se non sono perfetto".

Calcio
