Nell'elenco dei convocati dell'Atalanta per il match contro la Roma non c'è il Papu Gomez. I rapporti tra il trequartista argentino e l'allenatore Gian Piero Gasperini restano dunque freddi dopo la lite tra i due avvenuta nel match contro i danesi del Midtjylland. La successiva qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e il secondo tempo del match in casa della Juventus (nel quale il calciatore è entrato dalla panchina cambiando radicalmente la squadra) non hanno dunque messo fine alle divergenze tra il tecnico piemontese e il numero #10 della formazione orobica escluso dai convocati per il match contro i capitolini della tredicesima giornata di Serie A.

Alla luce di quest'ultimo episodio la rottura tra Gian Piero Gasperini e il Papu Gomez sembra ormai insanabile. E di conseguenza anche la permanenza a Bergamo del 32enne argentino pare ormai difficile. Contro la Juventus infatti l'utilizzo del trequartista nella ripresa sembrava fosse l'inizio di una possibile riconciliazione tra i due ma quest'ultima decisione presa dal tecnico di non convocarlo per l'importante match di campionato contro la Roma sta invece a significare che non ci sono più margini per risanare un legame tra i due.

Salvo repentini e improvvisi cambi di rotta dunque in casa Atalanta si attende solo l'apertura della sessione invernale di calciomercato. Sessione che, a questo punto sembra certo, vedrà il Papu dare l'addio alla squadra nerazzurra. Pertanto se l'argentino dovesse essere escluso dai convocati anche nelle prossime due gare (con Bologna e Sassuolo), nel secondo tempo contro la Juventus potremmo aver già assistito al suo ultimo atto con la maglia nerazzurra.