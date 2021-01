In occasione della conferenza stampa della vigilia di Atalanta-Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, Gian Piero Gasperini non poteva non commentare la cessione del Papu Gomez al Siviglia, concretizzatasi di fatto nelle ultime ore. Il tecnico ha riconosciuto il contributo dato dall'ormai ex capitano argentino alla Dea, dimostrando però di avere iniziato già da tempo a guardare avanti.

Alejandro Gomez ha iniziato questa mattina la sua avventura al Siviglia. L'argentino ha dunque lasciato Bergamo, dopo la rottura con Gasperini di inizio dicembre, per una nuova avventura professionale. Una situazione impensabile fino a pochi mesi fa, e che invece è diventata realtà dopo che la società si è schierata dalla parte dell'allenatore e del progetto tecnico. Il calciatore prima di iniziare la sua nuova avventura ha voluto salutare tutti, compreso il tecnico con il quale è finito l'idillio: "Rifarei tutto, dall’inizio alla fine. Lascio un club al top. Mi mancheranno i tifosi ma ho scritto la storia di questo club. Voglio bene a tutti. Certo, anche a Gasperini".

E Gasperini? Anche quest'ultimo ha voluto "salutare" a suo modo un giocatore che fino a poche settimane fa è stato un vero e proprio perno dello spogliatoio nerazzurro. Il mister ha dichiarato davanti ai microfoni: "Lui ha dato tantissimo all'Atalanta, aiutandola a crescere. Ma ora la squadra è nelle condizioni di poter camminare con le proprie gambe, a Gomez non posso che augurare il meglio: va in una squadra molto forte che gioca la Champions ed è un bel palcoscenico per lui. Sarà una grande esperienza per lui". Sia per il calciatore, che per il tecnico, e la squadra nerazzurra dunque è arrivato il momento di guardare avanti.