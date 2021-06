Fresco di secondo posto in campionato, il Milan lavora per migliorare nella prossima stagione: il che significa puntare allo Scudetto e fare strada nella agognata Champions League. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è stato il primo mattone su cui appoggiare il prosieguo dell'opera del confermatissimo Stefano Pioli, l'arrivo di Mike Maignan – portiere del Lille campione di Francia – ha lenito nel miglior modo possibile l'aver perso a parametro zero Gigio Donnarumma.

Donnarumma a parte, l'ossatura della squadra che tanto bene ha fatto quest'anno sarà confermata in toto, a partire dalla coppia mediana formata da Kessié e Bennacer, per proseguire con gli esterni Calabria e Theo Hernandez e con i centrali Kjaer e Tomori: per il riscatto di quest'ultimo dal Chelsea – per 28 milioni come da patti pregressi – mancano solo i dettagli.

Le manovre maggiori potrebbero arrivare dalla trequarti in su: detto della conferma del totem Ibrahimovic, Mario Mandzukic ha salutato Milanello e sta per farlo Hakan Calhanoglu, che dovrebbe andare via a scadenza come Donnarumma: per il turco cantano da tempo ricche sirene del Qatar, pronto per lui un mostruoso triennale da 32 milioni totali.

In entrata Maldini e Massara stanno stringendo per Olivier Giroud: il 34enne attaccante del Chelsea campione d'Europa può arrivare a costo zero, l'accordo col suo entourage sembra molto vicino per un biennale da 4 milioni netti. Ma è un altro il nome che potrebbe accendere l'entusiasmo dei tifosi rossoneri, quello del Papu Gomez: secondo quanto svela ‘Repubblica', il 33enne fantasista argentino è il nome spuntato nelle ultime ore in via Aldo Rossi. L'operazione può essere imbastita sulla base di uno scambio con Samu Castillejo, profilo che interessa al Siviglia.

Per Gomez sarebbe un ritorno dalla porta principale in Serie A dopo il benservito datogli dall'Atalanta su input di Gasperini: le motivazioni non gli mancherebbero, esattamente come è accaduto per un altro campione non di primo pelo come Ibrahimovic. Gente che serve in una squadra che vuole vincere, Maldini lo sa.