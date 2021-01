"Avevo bisogno di provare un altro tipo di squadra. Stavamo soffrendo e in quel momento Gomez non si adattava". Così Gasperini ha parlato al termine della sfida vinta contro il Benevento in cui l'Atalanta ha dimostrato di saper vincere e convincere anche senza il suo capitano, l'argentino, ormai ai margini della squadra. E probabilmente proprio dopo aver ascoltato queste dichiarazioni, il Papu ha voluto rispondere a modo suo. Ha infatti pubblicato su Instagram una serie di video con alcune sue giocate. Una semplice mancanza del pallone o proprio un chiaro riferimento al tecnico della Dea?

Le gare contro Juventus, Verona, ma anche quelle di Champions contro l'Ajax, per dimostrare, presumibilmente, come Gomez fosse adattissimo a quel tipo di gioco e che quindi Gasperini si stesse sbagliando di grosso. È questa l'interpretazione che si sta dando ai video pubblicati dal Papu Gomez sul proprio account Instagram tramite stories. Le sue giocate in diversi momenti della gara, anche in quelle importanti contro il Liverpool, messi in evidenza con alcuni frame d'immagine.

Il messaggio enigmatico di Gomez è rivolto a Gasperini?

I video delle gare in cui il Papu Gomez illuminava l'azione da gol dell'Atalanta messa in evidenza con alcune stories su Instagram. Un modo elegante ed originale, evidentemente, per rispondere a Gasperini che ieri sera, al termine di Benevento-Atalanta, ha dichiarato come avesse bisogno di provare un altro tipo di squadra. Un nuovo corso tattico in cui il Papu non si adattava. Ecco perché i video pubblicati dall'argentino potrebbero essere una chiara risposta al tecnico della Dea.

"Il mio era sempre ed esclusivamente un motivo tecnico – ha detto Gasperini nel post gara contro il Benevento – il centrocampo soffriva molto e quindi ho fatto una scelta per aiutare di più de Roon e Freuler". Sarebbe questo il motivo dell'esclusione del Papu che per il momento resta ad allenarsi da solo a Zingonia in attesa di sviluppi circa la sua situazione. E magari la soluzione potrebbe essere proprio il mercato dato che Inter e Juventus sembrano essere molto interessate.