Paolo Zanetti esonerato dal Verona, chi sarà il nuovo allenatore dell’Hellas: i candidati

L’Hellas Verona ha comunicato l’esonero di Paolo Zanetti: chi sono i possibili candidati per la panchina del club scaligero.

Il Verona ha esonerato Paolo Zanetti dopo il pesante 4-0 incassato a Cagliari nell’anticipo del 23° turno di Serie A. Il tracollo all’Unipol Domus ha acceso l’allarme in casa scaligera, con la società scaligera che ha scelto di dare una scossa alla squadra e all'ambiente in vista dell'ultima parte di stagione.

L’Hellas occupa l’ultimo posto in classifica con 14 punti, gli stessi del Pisa – che aveva già deciso di sollevare Alberto Gilardino dall’incarico – e il cambio alla guida tecnica era stato già ipotizzato dal direttore sportivo Sogliano dopo la sconfitta in terra sarda: "Siamo tutti sotto esame".

La nota ufficiale: "Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali. L'allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco".

Verona, i candidati per prendere il posto di Zanetti in panchina

Secondo quanto filtra, il club starebbe già esaminando alcune alternative. Il profilo più accreditato è quello di Roberto D’Aversa, attualmente libero dopo l’esperienza conclusa con l’Empoli. Tra i candidati figura anche Luca Gotti, reduce dall’esonero al Lecce e oggi opinionista televisivo, che in passato aveva proprio preso il posto di D’Aversa in Salento.

Tra i profili valutati dalla dirigenza gialloblù c’è anche quello di Alessandro Nesta e restano vive pure le candidature di Walter Mazzarri e Davide Ballardini, allenatori di grande esperienza e abituati a gestire situazioni delicate nella corsa salvezza.

La scelta finale è attesa a breve perché il 6 febbraio allo stadio Bentegodi andrà in scena Verona-Pisa, una sfida che vale tantissimo e che rappresenta uno spartiacque per entrambe: chi conquisterà i tre punti rialzerebbe la testa dopo tante difficoltà e potrà iniziare un nuovo cammino per cercare una miracolosa salvezza.