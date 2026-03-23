Paolo Vanoli urla in conferenza dopo Fiorentina-Inter: “Basta, e fammi godere”

Durante la conferenza post Fiorentina-Inter c’è stato un momento di tensione quando un giornalista ha fatto una domanda a Paolo Vanoli su una sostituzione fatta nel finale della partita: il tecnico viola non si è trattenuto ed è esploso.

Paolo Vanoli ha perso la pazienza durante la conferenza post Fiorentina-Inter, quando un giornalista gli ha chiesto conto della sostituzione fatta poco prima della fine del match, con l'inserimento di Fabbian al posto di Fagioli. Il 53enne tecnico viola è sbottato, arrivando a urlare senza riuscire a contenersi: "E basta con questi cambi, fammi godere!".

Domenica sera la Fiorentina si è portata a casa un pareggio preziosissimo contro la capolista, firmando con Ndour nel secondo tempo il gol dell'1-1 che ha riequilibrato la sfida dopo la rete iniziale di Pio Esposito. Un punto meritato, che porta la Fiorentina due lunghezze sopra la terzultima posizione occupata da Cremonese e Lecce.

La grinta di Paolo Vanoli durante Fiorentina–Inter

Vanoli non si trattiene alla domanda dopo Fiorentina-Inter: "Non ti rispondo, basta"

"Quando lei fa un cambio tipi Fabbian negli ultimi 5 minuti al posto di un Fagioli che è stato il migliore…", è stata la domanda che Vanoli non ha fatto finire, partendo in quarta: "Posso dirti? Non ti rispondo, basta con questi cambi, basta… per piacere, basta… Cioè adesso, dai… e non va bene questo cambio e non va bene quell'altro… oh! Ma fammi godere una partita, fai godere questi ragazzi per piacere… e digli: ‘Bravi, complimenti, questa è la strada'. Basta! E cambi uno e cambi l'altro…".

Il giornalista ha provato allora a spiegarsi ("io chiedo solo…"), ma l'allenatore viola era un fiume in piena e non lo ha lasciato parlare: "Me le tirate fuori con questi cambi… neanche una soddisfazione di andare via sereno e dire ‘complimenti'… basta".

Poi Vanoli si è rivolto direttamente al giornalista seduto proprio davanti a lui: "Sai il quinto marcatore su Acerbi chi era? Parisi, e non ne avevo! Che devo fare? Mancano 5 minuti, per me un punto è oro, che devo fare? E allora… ‘sti cambi… Arrivaci no? Ogni tanto arrivateci, basta con questi cacchio di cambi, e a 5, a 4, a 3… Ma che devo fare? Scusami un attimo, l'Inter in classifica che cos'è? L'Inter, rispondimi! L'Inter in classifica che cos'è? ‘Tacci vostri, poi uno le tira fuori…".

Una sfuriata che è finita lì, poi c'è stata anche qualche risata per stemperare il tutto. Del resto sarebbe stato assurdo avvelenarsi dopo una serata da archiviare comunque con soddisfazione, anche se la battaglia per salvarsi è ancora lunga.