Palladino sugli episodi di Inter-Atalanta: “Non parlo degli arbitri, mi fido di quello che dice Marelli”

Palladino è molto soddisfatto per il pareggio dell’Atalanta in casa dell’Inter e sugli episodi arbitrali che hanno fatti infuriare la capolista ha risposto in maniera netta: “Mi hanno detto che Marelli ha confermato che non c’erano nessuno dei due e noi ci fidiamo di chi fa questo lavoro”.

Raffaele Palladino è molto soddisfatto per il pareggio dell'Atalanta in casa dell'Inter. Sugli episodi che hanno fatto infuriare i nerazzurri meneghini, l'allenatore della Dea ai microfoni di DAZN ha affermato: "Non li ho visti. Sapete che non parlo mai degli arbitri. Mi hanno detto che Marelli ha confermato che non c'erano nessuno dei due e noi ci fidiamo di chi fa questo lavoro".

Il tecnico atalantino ha applaudito la propria squadra per essersi lasciata alle spalle la batosta subita pochi giorni fa contro il Bayern, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, e di non essere mai uscita dalla partita al Meazza, trovando il pareggio nella fase finale del match.

Queste le parole di Palladino: “Mi è piaciuta la risposta della squadra dal punto di vista mentale. Potevano esserci degli strascichi, e invece la squadra ha reagito bene. Mi è piaciuta l’intensità, lo spirito di chi è subentrato, ha messo dentro grande energia. Questo è un grande gruppo, che tira da 4 mesi. Gli chiedo tanto e li voglio ringraziare pubblicamente”.

(in aggiornamento)