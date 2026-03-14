Serie A
video suggerito
video suggerito

Palladino sugli episodi di Inter-Atalanta: “Non parlo degli arbitri, mi fido di quello che dice Marelli”

Palladino è molto soddisfatto per il pareggio dell’Atalanta in casa dell’Inter e sugli episodi arbitrali che hanno fatti infuriare la capolista ha risposto in maniera netta: “Mi hanno detto che Marelli ha confermato che non c’erano nessuno dei due e noi ci fidiamo di chi fa questo lavoro”.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Raffaele Palladino è molto soddisfatto per il pareggio dell'Atalanta in casa dell'Inter. Sugli episodi che hanno fatto infuriare i nerazzurri meneghini, l'allenatore della Dea ai microfoni di DAZN ha affermato: "Non li ho visti. Sapete che non parlo mai degli arbitri. Mi hanno detto che Marelli ha confermato che non c'erano nessuno dei due e noi ci fidiamo di chi fa questo lavoro".

Il tecnico atalantino ha applaudito la propria squadra per essersi lasciata alle spalle la batosta subita pochi giorni fa contro il Bayern, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, e di non essere mai uscita dalla partita al Meazza, trovando il pareggio nella fase finale del match.

Immagine

Queste le parole di Palladino: “Mi è piaciuta la risposta della squadra dal punto di vista mentale. Potevano esserci degli strascichi, e invece la squadra ha reagito bene. Mi è piaciuta l’intensità, lo spirito di chi è subentrato, ha messo dentro grande energia. Questo è un grande gruppo, che tira da 4 mesi. Gli chiedo tanto e li voglio ringraziare pubblicamente”.

Leggi anche
Inter furiosa: pari con l’Atalanta e rabbia per l'episodio Sulemana-Dumfries, Chivu espulso

(in aggiornamento)

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Inter
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Serie A
Ora Napoli-Lecce. Inter, pari di rabbia per l’episodio Sulemana-Dumfries. Stasera la Juve
Inter furiosa: pari con l’Atalanta e rabbia per l'episodio Sulemana-Dumfries, Chivu espulso
Palladino sugli episodi: "Non parlo degli arbitri, mi fido di quello che dice Marelli"
Allegri sulla rimonta Scudetto: "Un solo modo per raggiungere l'Inter, le altre sono chiacchiere"
La Juve cerca l'aggancio al 4° posto e va a far visita all'Udinese: Spalletti si affida a Yildiz
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views