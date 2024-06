video suggerito

Palladino è il nuovo allenatore della Fiorentina: guadagnerà 1,6 milioni, contratto fino al 2026 La Fiorentina ha ufficializzato Raffaele Palladino come nuovo allenatore. Ha firmato un contratto da 1.6 milioni a stagione fino al 2026. “Orgoglioso di rappresentare un club con tanta storia alle spalle. Sono rimasto colpito dall’umanità e dalla passione del presidente Commisso. Dico ai tifosi che proverò in ogni modo a dare loro quelle emozioni che meritano” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

130 CONDIVISIONI condividi chiudi

Raffaele Palladino è stato ufficializzato dalla Fiorentina come nuovo allenatore, prendendo il posto lasciato vacante da Vincenzo Italiano. Una scelta che era nell'aria da tempo e che oggi la società viola ha ratificato presentando l'ex tecnico del Monza che ha sottoscritto un contratto fino al giugno 2026.

Palladino alza l'asticella della sua carriera da allenatore e dopo aver esordito in Serie A con il Monza, per volontà del presidente Berlusconi, adesso è chiamato a riconfermarsi a livelli più importanti, in sella alla Viola che è reduce dall'ultima finale di Conference League che ha lasciato una ferita da rimarginare nell'ambiente gigliato. E' tra gli allenatori giovani più promettenti e dovrà continuare a tracciare il solco iniziato da Italiano provando ad andare da subito oltre: "Onorato e carico di essere in questo club glorioso" le sue prime dichiarazioni da neo tecnico della Viola, "sono rimasto colpito dal grande entusiasmo del presidente Commisso, presidente dall'enorme passione e dall'immensa umanità. E poi i tifosi eccezionali, farò di tutto per questa società".

Il contratto di Palladino con la Fiorentina

Salutato Vincenzo Italiano all'indomani dell'ultima sfida giocata in questa stagione, il recupero di campionato vinto contro l'Atalanta, la Fiorentina ha subito voltato pagina e ha aperto il libro al capitolo Palladino. Una scelta che da mormorio è diventato venticello e poi tormentone fino all'ufficialità. Il nuovo tecnico percepirà un ingaggio di 1,6 milioni di euro netti all'anno più bonus, col suo staff che sarà composto da 5-6 collaboratori.

Le prime parole di neo tecnico, l'omaggio ai tifosi

Raffaele Palladino ha rilasciato subito parole di grande entusiasmo ed ottimismo per la sua appena iniziata avventura in viola, dove dovrà provare a far meglio di quanto ottenuto da Italiano negli ultimi anni con due finali di Conference e una di Coppa Italia. Nessuna vinta, ma la Fiorentina c'era comunque arrivata e da lì dovrà ripartire: "Mi è stata trasmessa una grande energia da parte del club e per questo voglio ringraziare il direttore generale Ferrari e il direttore sportive Daniele Pradé. Mi hanno voluto fortemente qui e in due minuti abbiamo trovato l'intesa. Sono carico, sto rappresentando un club glorioso, con una grande storia alle spalle e voglio dare delle gioie a questi grandi tifosi che mi hanno sempre colpito per la loro passione"