Fernando Alonso a 43 anni è sempre un uomo mercato: "Mi piacerebbe vederlo al volante della McLaren" Fernando Alonso a luglio compirà 44 anni, ha un contratto fino al 2026 con l'Aston Martin e sarà ancora protagonista in Formula 1. Zak Brown, CEO McLaren, pensa a lui per l'avventura nel Campionato WEC.

A cura di Alessio Morra

Il mercato di Formula 1 è in fermento. Anche se apparentemente nulla si muove. Lo swap tra Tsunoda e Lawson c'è già stato ed è stato pesante. Max Verstappen è tentato dall'Aston Martin, forse pure dalla Mercedes che sta trattando il rinnovo con George Russell. Fernando Alonso, classe 1981, è saldo con l'Aston Martin. Newey potrebbe farlo veleggiare nella prossima stagione, quella dei 45. Il pilota spagnolo non ha intenzione di mollare e per il 2027 potrebbe avere pure un'offerta, da parte della McLaren, che però non lo vorrebbe per il team di Formula 1.

Alonso in tandem con Hamilton alla McLaren

Fernando Alonso ha corso anche per la McLaren nella sua lunghissima carriera. Diciamo che il matrimonio non è stato fortunato. La prima volta è datata 2007. Fernando portò in dote il numero 1 (aveva vinto due titoli di fila con la Renault), finì in coppia con un esordiente, Lewis Hamilton che gli rese la vita difficile. Litigarono più volte, persero il titolo per un punto. La McLaren fu squalificata dal Costruttori per la famosa spy story.

Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen prima del Gp Brasile 2007.

Il ritorno alla McLaren: quattro anni orribili

Poi dopo il ritorno alla Renault e il quadriennio con la Ferrari, c'è stato un grande ritorno alla McLaren. I ritorni, spesso, sono minestre riscaldate. Così è stato. Quattro anni deludenti. Il furioso ‘GP2 engine' riferito alla Honda che resta come fotografia principale di quell'avventura.

Fernando Alonso nel 2017 quando guidava la McLaren, chiuse 15° nel Mondiale Piloti.

Il ritorno in F1 e l'avventura con l'Aston Martin

Alonso ha preso altre strade con la Dakar e il WEC prima del grande ritorno in Formula 1: prima con la Alpine, poi l'Aston Martin. Si è tolto soddisfazioni, ora è messo male con una vettura pessima. Ma deve pazientare. Tra poco si vedrà la mano di Newey. Nell'attesa corre, battaglia con tanti piloti che potrebbero essere suo figli e aspetta il 2026. Per il 2027 ha già una proposta.

Zak Brown pensa a Fernando Alonso per il WEC 2027

Zak Brown, super capo della McLaren, è stato uno degli ospiti dei Laureus Award, tenutosi a Madrid. L'americano ha risposto a domande su Sainz e Alonso e a proposito di Fernando ha detto: "Lui è uno dei migliori, lo so perché ha già lavorato per noi. Come atleta è incredibile e, anche se i suoi giorni in Formula 1 finiranno, so che correrà ancora a lungo. Noi abbiamo annunciato che torneremo a Le Mans nel 2027. È una gara che ha già vinto e mi piacerebbe molto vederlo di nuovo al volante di una McLaren". Non era solo una battuta quella di Brown, che di sicuro anche per dare slancio e popolarità al marchio McLaren pensa ad Alonso sia per il WEC che per l'Indycar.