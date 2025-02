Palladino dedica la vittoria contro l’Inter a Bove: “Sentiva la partita in modo particolare”

video suggerito

La vittoria della Fiorentina contro l'Inter è stata speciale per Bove che ha seguito tutta la partita dalla panchina al fianco di Palladino: "Edoardo è parte della nostra quotidianità, è un pezzo di cuore, è sempre lì con noi"

A cura di Ada Cotugno

La Fiorentina vola sulle ali dell'entusiasmo e conquista un grande quarto posto i classifica dopo la vittoria contro l'Inter. È stato un risultato inaspettato, arrivato con la squadra in piena emergenza e pochissimi giocatori a disposizione a causa del regolamento della prosecuzione della partita interrotta lo scorso dicembre per il malore di Bove. Due mesi dopo quel momento la paura è passata e il giocatore ha assistito al 3-0 dalla panchina, proprio accanto a Raffaele Palladino.

L'allenatore della Viola non rinuncia al centrocampista: nonostante non possa giocare viaggia sempre con la squadra e non lascia mai soli i suoi compagni in nessun momento. La sfida ai nerazzurri è stata particolare per lui e gli ha evocato i ricordi di quei momenti terribili, ma alla fine ha potuto festeggiare con tutti quanti. Ai microfoni di DAZN Palladino ha parlato del suo pupillo e di tutto quello che significa per tutti.

Le parole d'amore di Palladino per Bove

Tutte le attenzioni erano concentrate sull'ex Roma: la partita per lui aveva un significato più grande perché lo ha rimesso faccia a faccia con quei momenti in cui tutti hanno temuto il peggio. Fortunatamente sta bene, anche se non può giocare, e tutta la Fiorentina si è stretta a lui sperando di poterlo riaccogliere presto in campo. Adesso è il tifoso numero uno e segue le partite dalla panchina, così come ha fatto questa sera.

Per Palladino il rapporto con Bove è speciale: "Edoardo è parte della nostra quotidianità, è un pezzo di cuore, è sempre lì con noi, questa vittoria la dedichiamo a lui perché sentiva la partita in modo particolare". Il giocatore è stato per tutto il tempo al suo fianco e ha seguito da vicino ogni secondo di questa vittoria che per lui ha un valore davvero speciale.