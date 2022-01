Palermo aggredito a Catanzaro, pullman colpito da caschi e bastoni: “Nessuno è rimasto ferito” Il pullman del Palermo è stato assalito a colpi di caschi e bastoni appena arrivato a Catanzaro: domani è in programma il Monday Night del girone C della Serie C.

A cura di Vito Lamorte

La Serie C è ripartita in questo weekend e le cose sembravano aver ripreso il loro corso dopo lo stop a causa dell'aumento di contagi dovuto alla variante Omicron. Purtroppo, non è andata così. Oltre ai risultati, ai gol e alle recriminazioni dobbiamo raccontare l'aggressione al pullman della squadra Palermo, che è impegnata nella trasferta a Catanzaro nella gara del Monday Night del girone C. Il bus del club siciliano è stato colpito da caschi e bastoni a pochi chilometri dall’hotel che ospiterà la squadra in vista della sfida contro i calabresi.

A rendere nota la vicenda, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, è stato lo stesso club rosanero e nella nota si legge che “il pullman del Palermo è stato oggetto di un attacco vandalico questa sera a Catanzaro, a pochi chilometri dall’hotel che ospita il gruppo in trasferta, in vista della partita di domani contro la squadra calabrese. Mentre il mezzo, con la squadra e lo staff a bordo, era temporaneamente in sosta, in direzione dell’hotel, due sconosciuti si sono avvicinati colpendo ripetutamente con caschi e bastoni i vetri e la fiancata. Le stesse persone hanno poi seguito e superato in auto il pullman per poi attenderlo e tornare a colpire ancora il mezzo di passaggio. In seguito all’attacco, una vetrata è andata distrutta e parte della fiancata è rimasta sfregiata. A parte la concitazione del momento, nessuno dei calciatori o dello staff è rimasto ferito. Le autorità competenti sono già state contattate per sporgere regolare denuncia".

Il Palermo, come si legge, denuncerà gli aggressori ed è già in contatto con le autorità per seguire tutti gli aggiornamenti sulla vicenda.

Sul brutto episodio si è espressa anche la società del Catanzaro, che attraverso i suoi canali ufficiali ha fatto sapere come "con il testa il presidente Floriano Noto, esprime profondo sdegno e rivolge la propria solidarietà al Palermo Football Club per il vile atto vandalico di cui è stato fatto oggetto questa sera il pullman della squadra. Nella certezza che si sia trattato del gesto violento e sconsiderato di qualche balordo, che nulla ha a che vedere con la tifoseria giallorossa, l’episodio denunciato dalla società rosanero non può essere sottovalutato nella sua gravità, e merita la ferma condanna di tutta la Catanzaro sportiva, che si è sempre distinta per la sua correttezza, la sua ospitalità, per il valore che dà all’accoglienza. Il club giallorosso auspica che le forze dell’ordine facciano al più presto luce su quanto avvenuto, individuando i responsabili".