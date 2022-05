Padova-Catanzaro dove vederla in diretta TV e streaming su Rai, Sky o Eleven Sport: formazioni e orario Padova-Catanzaro è la gara di ritorno della semifinale dei playoff di Serie C: allo stadio Euganeo si decide la prima finalista tra le squadre di Oddo e Vivarini. Ecco le formazioni della partita e dove vederla in diretta TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

Padova e Catanzaro si giocano l'accesso alla finale dei playoff di Serie C in un match da dentro o fuori. La partita Padova-Catanzaro, valida per le final Four della Lega Pro, si gioca oggi domenica 29 maggio alle ore 19:00 allo Stadio Euganeo di Padova, diretta TV su Sky e in streaming su Eleven Sport. È ancora tutto in bilico tra la squadra di Massimo Oddo e quella di Vincenzo Vivarini dopo il pareggio per 0-0 in terra calabrese. C'è grande attesa in entrambe le piazze: i biglietti per i tifosi locali sono quasi esauriti e i mille biglietti a disposizione dei tifosi calabresi per il settore ospiti dell'Euganeo sono stati polverizzati in circa mezzora, tanto che sono stati messi in vendita altri 500 biglietti.

Le due compagini dovranno provare a vincere per ottenere il passaggio alla finalissima perché in caso di pareggio con qualsiasi risultato, si procederebbe allo svolgimento di due tempi supplementari e, eventualmente, ai calci di rigore. Il Catanzaro, infatti, non potrà contare sul gol fuori casa in quanto è stata abolita la regola sulle reti segnate in trasferta.

Partita: Padova-Catanzaro

Quando si gioca: domenica 29 maggio 2022

Orario: 19:00

Canale TV: Sky

Diretta streaming: Eleven Sport, Sky-Go

Competizione: Serie C, Playoff

Dove vedere Padova-Catanzaro in diretta TV e streaming: l'orario della partita

Padova-Catanzaro, valida per la gara di ritorno delle semifinali di Playoff di Serie C, sarà visibile in diretta TV attraverso il servizio garantito da Sky. I canali di riferimento sono: Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, dedicati alla partita e rivolti agli abbonati della piattaforma satellitare.

La partita tra i veneti e i calabresi si potrà vede anche in streaming sulla piattaforma di Eleven Sports, che ha acquisito i diritti online dell'intera stagione di Lega Pro e garantisce anche la visione della fase successiva alla Regular Season. Il match si potrà vedere in streaming anche su Sky Go.

Serie C, le probabili formazioni di Padova-Catanzaro per i play off

Massimo Oddo punta sul trio offensivo formato da Dezi, Della Latta e Santini; in mediana si muoveranno Ronaldo, Saber mentre davanti a Donnarumma comporranno la linea difensiva Pelagatti, Ajeti, Valentini. Sulle fasce Germano e Kirwan.

Vincenzo Vivarini non dovrebbe apportare cambiamenti rispetto al 3-5-2 dell'andata: la coppia d'attacco sarà formata da Biasci e Iemmello, con Bayeye e Vandeputte sulle corsie laterali e il trio Verna, Cinelli e Sounas a fare gioco in mezzo al campo. Castello difensivo formato da Martinelli, Fazio e Scognamillo.

PADOVA (3-4-1-2): Donnarumma; Pelagatti, Ajeti, Valentini; Germano, Ronaldo, Saber, Kirwan; Dezi, Della Latta; Santini. Allenatore: Oddo.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Verna, Cinelli, Sounas, Vandeputte; Biasci, Iemmello. Allenatore: Vivarini.