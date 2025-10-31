Ottolini risolve il contratto con il Genoa, la Juve ci prova: previsto un incontro a breve

Marco Ottolini non è più il direttore sportivo del Genoa: il pessimo andamento della squadra di Vieira, ultima in classifica e ancora a secco di vittorie in questa Serie A, ha portato i vertici della società a voltare pagina nella speranza di salvare una stagione che è partita con il piede sbagliato. L'allenatore al momento è confermato in panchina ma all'interno della dirigenza ci sono i primi cambiamenti e il grande addio è quello del DS già nel mirino della Juventus.

La sconfitta contro la Cremonese è stata l'ultima goccia e in queste ore, come riportato da SkySport, è in corso la risoluzione contrattuale con l'ormai ex dirigente che è pronto a salutare la piazza. Alla porta però c'è l'approdo in un top club come quello dei bianconeri che lo hanno già messo nel mirino, decisi a rinnovare ogni cosa dopo l'arrivo di Luciano Spalletti. L'ex Genoa è il favorito su tutti gli altri nomi ed è il preferito del direttore generale Damien Comolli e presto potrebbe abbracciare la sua nuova realtà.

Il Genoa saluta Ottolini

I pessimi risultati ottenuti dal Grifone in questa prima parte della stagione hanno richiesto interventi urgenti da parte della società che deve evitare un'altra dolorosa retrocessione. Il primo a fare i bagagli è proprio Ottolini, anche se l'addio era soltanto questione di settimane: da tempo il suo nome era accostato alla Juventus, dove nel 2018 ha lavorato come osservatore, ed è il numero uno sulla lista di Comolli. Il suo contratto con il Genoa sarebbe scaduto alla fine della stagione ma le parti hanno preferito optare per la risoluzione del contratto per rendere tutto più veloce e aprire all'arrivo del suo sostituto, l'ex Lens Diego Lopez.

Il prossimo passo sarà quello di incontrare la Juve per discutere del futuro: un primo summit è già previsto tra oggi e l'inizio della prossima settimana per fare chiarezza e capire quali sono gli obiettivi. I bianconeri lo seguono ormai da tempo e quindi sono alla finestra, ma già tempo fa c'era stato un approccio che non era finito nel modo migliore dato che tutti gli attori coinvolti avevano preso del tempo per riflettere.