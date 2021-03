Prosegue la fase a eliminazione diretta dell'Europa League. Due squadre italiane sono ancora in corsa e disputeranno gli ottavi di finale: la Roma e il Milan, che al sorteggio di Nyon hanno pescato rispettivamente lo Shakhtar Donetsk e il Manchester United. Poteva andare meglio a entrambe. Il calendario della competizione prevede che le gare degli ottavi si disputeranno giovedì 11 e giovedì 18 febbraio. La Roma giocherà in casa la partita d'andata, il Milan invece a San Siro nel ritorno ospiterà il Manchester.

Le squadre qualificate agli ottavi di Europa League 2020/2021

Ecco le 16 squadre che si sono qualificate ai sedicesimi di Europa League 2020/2021

Milan

Roma

Tottenham

Arsenal

Manchester United

Rangers Glasgow

Granada

Villarreal

Young Boys

Molde

Ajax

Dinamo Kiev

Shakhtar Donetsk

Dinamo Zagabria

Olympiacos

Slavia Praga

Europa League, il calendario con date e orari dei sedicesimi di finale

Ecco il calendario dei sedicesimi di finale dell'Europa League:

Giovedì 11 marzo ore 18.55

Manchester United – Milan 1-1 (50′ Diallo, 92′ Kjaer)

Dinamo Kiev – Villarreal 0-2 (30′ Pau Torres, 52′ Albiol)

Ajax – Young Boys 3-0 (62′ Klaassen, 82′ Tadic, 90′ Brobbey)

Slavia Praga – Rangers Glasgow 1-1 (7′ Stanciu, 36′ Helander)

Giovedì 11 marzo ore 21

Roma – Shakhtar Donetsk

Olympiacos – Arsenal

Granada – Molde

Tottenham – Dinamo Zagabria

Giovedì 18 marzo ore 18.55

Arsenal – Olympiacos

Dinamo Zagabria – Tottenham

Molde – Granada

Shakhtar Donetsk – Arsenal

Giovedì 18 marzo ore 21

Rangers Glasgow – Slavia Praga

Milan – Manchester United

Villarreal – Dinamo Kiev

Young Boys – Ajax

Dove vedere le partite dei sedicesimi di Europa League

Le sedici partite degli ottavi di Europa League, cioè tutte quelle d'andata e di ritorno, saranno trasmesse in diretta da Sky, che detiene i diritti della competizione. Due di queste partite si potranno seguire anche in chiaro, entrambe su Tv8. Giovedì 11 marzo andrà in onda Roma-Shakhtar Donetsk, alle ore 21. Stesso orario per Manchester United-Milan.

Dove si giocano le partite degli ottavi di Europa League

?