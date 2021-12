Otamendi fa un brutto fallo poi simula un colpo al viso, l’arbitro reagisce male La simulazione incredibile di Otamendi ha acceso gli animi nei minuti di recupero di Porto-Benfica. Per il difensore delle “aquile”, ex Manchester City, finisce male.

L’arbitro non abbocca alla simulazione di Otamendi

Tre gol in mezzora. Il porto stritola il Benfica nella sfida che è un classico del campionato lusitano e saltano i nervi. I ‘dragoni' avanzano nella coppa nazionale, i rivali storici tornano a casa battuti e sbeffeggiati. Ad accendere l'incontro sono alcuni episodi dinanzi ai quali il direttore di gara ha fatto fatica a tenere in pugno le redini del match, ma ha mostrato freddezza e lucidità nelle decisioni. Due cartellini rossi, uno per squadra, scandiscono òa gara che ha perso prima Evanilson (autore di una doppietta) per doppia ammonizione e poi Otamendi, protagonista di una clamorosa simulazione che non gli è servita a evitare il provvedimento da parte dell'arbitro.

Succede tutto nei sette minuti di recupero, quando ormai per il Benfica non c'è più speranza di sovvertire il risultato. L'ex difensore del Manchester City affronta in maniera abbastanza rude un avversario (Luis Diaz): lo affianca lungo la linea laterale, gli dà una spallata e lo colpisce con il gomito. Per l'arbitro l'intervento è intenzionale, imperdonabile… sapeva esattamente cosa aveva fatto.

Il direttore di gara non abbocca né si lascia impressionare dalla teatralità della reazione del calciatore. Otamendi cade, si rotola sul rettangolo verde, tiene la faccia tra le mani, simula difficoltà respiratorie, attende che lo staff medico gli presti soccorso. E quando si accorge che l'arbitro sta per estrarre il secondo cartellino giallo accentua la finta. Fábio Veríssimo (è il nome del fischietto) reagisce senza battere ciglio: mostra il "giallo" e subito dopo il "rosso" al calciatore che continuava a rotolare.

La simulazione incredibile di Otamendi non è stato l'unico motivo di curiosità nella sconfitta del Benfica. Il ko negli ottavi di finale e l'eliminazione in coppa nazionale hanno rinfocolato le polemiche nei confronti del tecnico, Jorge Jesus, sgradito alla tifoseria. Il suo assistente, Joao de Deus, ha liquidato con una battuta le indiscrezioni sul futuro dell'allenatore: "Credete che vada al Flamengo? No".