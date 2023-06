Osimhen torna a casa in Nigeria dove tutto è iniziato: il pianto di un bambino lo fa sciogliere Dopo aver vinto lo scudetto con il Napoli ed aver conquistato il titolo di capocannoniere della Serie A Victor Osimhen è tornato a casa. Il bomber è stato accolto da un autentico ed emozionantissimo bagno di folla.

A cura di Alessio Morra

Questa è stata una stagione straordinaria per Victor Osimhen. Il nigeriano ha fatto un salto di qualità eccezionale, a tratti è stato immarcabile. Con Kvaratskhelia ha formato un duo fenomenale. Ha vinto lo Scudetto, che al Napoli mancava da 33 anni, e si è aggiudicato il titolo di capocannoniere della Serie A con 26 gol. Tutto perfetto, perché anche in Champions si è fatto valere. Ora Osimhen è in vacanza, aspetta di definire il suo futuro, e si rilassa a casa sua, in Nigeria, dove ha ricevuto un bagno di folla. L'amore che gli è stato trasmesso è qualcosa di meraviglioso, un qualcosa sicuramente lo ha reso estremamente felice. E a vedere quelle immagini è impossibile non emozionarsi.

Osimhen si sta godendo delle meritate vacanze, è tornato a casa, dopo aver giocato anche con la nazionale della Nigeria. Ha vestito la maglia delle Super Eagles in un match di Qualificazioni alla Coppa d'Africa. Nei giorni scorsi il bomber partenopeo è tornato nei suoi luoghi d'origine, è andato a Olusosun, lì dov'è nato e dove vivono vecchi amici d'infanzia, che lo adorano, come tante persone, tanti ragazzini, che lo hanno iniziato a conoscere solo grazie alle sue gesta.

Ha avuto un'accoglienza da superstar. Un po' di video sono finiti suoi social. Bello quello in cui lo si vede salutare amici che conosce da tanto tempo, commovente quello in cui lo saluta un bambino che gli si avvicina, con una busta tra le mani, in cui contiene probabilmente un disegno o una foto del calciatore. Il bimbo gli parla, i due chiacchierano e poi il piccolo crolla in lacrime per l'emozione.

Quel bagno di folla non ha lasciato indifferente il calciatore che sui suoi profili social ha postato diverse foto e ha scritto: "Tornare dove il mio sogno calcistico e il mio viaggio sono iniziati e cioè a Olusosun mi fa venire i brividi. Sono onorato e grato per le radici che hanno plasmato i miei sogni. Questo sono io che apprezzo ancora una volta il loro amore e il loro sostegno e custodirò sempre con me Olusosun e le sue persone. Grazie!".

Nelle prossime settimana Osimhen poi capirà quale sarà il suo futuro. De Laurentiis lo ha dichiarato incedibile, ma con riserva. Perché se arrivasse un'offerta irrinunciabile allora potrebbe salutare Napoli, ma il club campione d'Italia intanto sta trattando il prolungamento, con relativo aumento, con il capocannoniere dell'ultima Serie A.