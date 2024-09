video suggerito

Osimhen si sfoga con l'amico calciatore: "Nella sua voce c'è dolore, non sapete cosa gli è successo" Odion Ighalo ha difeso a spada tratta Osimhen che si è sfogato con lui sull'ultimo particolare periodo culminato nel mancato reintegro nel Napoli. Un'occasione anche per rispondere per le rime ai suoi connazionali.

A cura di Marco Beltrami

Non c'è più spazio nel Napoli per Victor Osimhen che dal canto suo non ha alcuna intenzione di fare dietrofront. Dopo la mancata cessione nel mercato estivo, con la possibilità di un trasferimento ora in Arabia molto difficile, il bomber nigeriano è finito ai margini nel club azzurro. A prendere le sue difese è stato un compagno di nazionale, e vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Odion Ighalo che se l'è presa anche con i suoi connazionali riportando anche lo sfogo di Osimhen.

Ighalo difende Osimhen dopo il mancato reintegro nel Napoli

Tante le critiche ricevute da Osimhen negli ultimi giorni anche in Nigeria, dove molti hanno sottolineato il presunto attaccamento ai soldi del centravanti, con le sue richieste rivelatesi controproducenti visto come è finita la sua vicenda. Ighalo ha parlato sui social raccontando anche il dialogo con Osimhen, addolorato per l'accaduto.

Le parole di Osimhen a Ighalo, la delusione del bomber del Napoli

Queste le parole dell'attaccante ex Udinese, Cesena, e Manchester United, che attualmente milita proprio in Arabia: "Nessun essere umano è perfetto e tutti abbiamo commesso degli errori nella vita, ma leggere i commenti su questo giovane da parte della gente del suo stesso paese mi rattrista molto, senza nemmeno sapere cosa sia successo, ho parlato con lui e posso sentire il dolore nella sua voce, il modo in cui è stato trattato, questo giovane gioca con cuore e sofferenza per il suo paese, Hmmm va bene, tornerà sicuramente più forte, impariamo ogni giorno dalla vita".

Il Napoli non cambia idea su Osimhen, la conferma di Conte

Difesa a spada tratta dunque per Osimhen in quello che sembra essere il momento più complicato della sua carriera. Al momento infatti non sembrano esserci aperture da parte del club ad un possibile reintegro. Le parole di conte dopo la vittoria sul Parma sono chiarissime, pur senza nominare mai il bomber: "La rosa è questa, abbiamo fatto della scelte. Chi non è coerente, non rispetta le regole. Tanto di cappello al club, penso che il presidente abbia dimostrato grandissima coerenza a discaspito di una perdita economica importante. Abbiamo occupato caselle con giocatori buoni, c'è voluto un tempo di riflessione ma li abbiamo presi".

L'ultima speranza per Osimhen dopo il mancato approdo con PSG e Chelsea, è rappresentata dall'Arabia anche se Victor non è mai stato convinto fino in fondo. Ma quante possibilità ci sono che il trasferimento vada in porto? Il tempo stringe e anche il ds Manna si è mostrato scettico: "Manteniamo la nostra linea di coerenza – ha dichiarato a DAZN – Lui vuole andare via e noi abbiamo fatto altre scelte facendo investimenti importanti per prendere Lukaku e tenere Raspadori e Simeone". "Può andare ancora via? Il mercato è ancora aperto e ci sono opzioni, ma non penso che andrà in Arabia in questa sessione di mercato"

Tutto dunque lascia presagire una permanenza a Napoli da separato in casa fino a gennaio, a meno di colpi di scena dell'ultim'ora.