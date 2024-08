video suggerito

Osimhen fuori dalla lista Serie A del Napoli: l’attaccante nigeriano escluso insieme a Mario Rui Victor Osimhen ufficialmente fuori dalla lista dei giocatori utilizzabili dal Napoli in Serie A almeno fino a gennaio. È questa la decisione del club partenopeo. Fuori dall’elenco anche Mario Rui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

441 CONDIVISIONI condividi chiudi

Victor Osimhen ufficialmente fuori dalla lista dei giocatori utilizzabili dal Napoli in Serie A almeno fino a gennaio. È questa la decisione del club partenopeo in merito all'attaccante nigeriano nel momento in cui ha dovuto consegnare l'elenco dei giocatori alla Lega Serie A. Oltre al centravanti azzurro non c'è nemmeno il nome di Mario Rui che così come Osimhen nelle ultime ore di mercato non è riuscito a trovare una sistemazione dopo essere rimasto anch'egli fuori dal progetto tecnico del Napoli firmato Antonio Conte.

I due calciatori hanno tempo adesso di trovare una sistemazione nei paesi dove il mercato è ancora aperto per non rischiare di restare fermi fino a gennaio. Non sono da escludere le ipotesi relative alla Turchia ma sicuramente in Serie A i due calciatori dovranno aspettare fino a gennaio per trovare un'altra sistemazione o sperare di rientrare nella lista azzurra. È l'epilogo successivo alla convulsa giornata di ieri quanto Osimhen sembrava ormai vicinissimo alla firma con l'Al Ahli in Arabia Saudita prima che la trattativa saltasse del tutto nelle ultime ore di mercato.

Osimhen con Conte durante i primi giorni di ritiro del Napoli.

Folorunsho inserito in lista nonostante fosse sul mercato

Al contrario di quanto accaduto a Osimhen e Mario Rui, nella lista Serie A del Napoli compare il nome di Michael Folorunsho. L'ex centrocampista del Verona era finito sul mercato e messo alla porta dal club nelle ultime settimane a dispetto del rinnovo. Si pensava a un trasferimento alla Lazio di Baroni – che l'aveva già allenato all'Hellas – o anche alla Fiorentina che ha poi chiuso per Bove e Cataldi. Folorunsho è invece rimasto al Napoli e potrà essere impiegato da Conte anche se dopo gli arrivi Gilmour e McTominay lo spazio per lui è sempre di meno.

La firma di Lukaku col Napoli.

A Lukaku la numero 9 di Osimhen

Da capire ora cosa ne sarà di Osimhen che da bomber del Napoli e assoluto protagonista dello Scudetto del 2023, si è ritrovato in una situazione paradossale in cui rischia seriamente di restare fermo fino a gennaio in attesa di un'altra sistemazione. Nel frattempo il giocatore pare aver anche perso la maglia numero 9 che è stata sulle spalle sin dal primo giorno del suo arrivo al Napoli. Quel numero dovrebbe finire – quasi certamente – a Romelu Lukaku, fortemente voluto da Antonio Conte proprio per sostituire l'attaccante nigeriano finito fuori dal progetto Napoli.