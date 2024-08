video suggerito

Manna spiega la scelta del Napoli e il futuro di Osimhen: “Si tratta di coerenza. Arabia? Non ora” Giovanni Manna, ds del Napoli ha chiarito ancora una volta le motivazioni della scelta che ha spinto il club a escludere Osimhen dalla lista per la Serie A: “Manteniamo la nostra coerenza, lui ha espressamente detto di non voler più giocare qui. Grazie al presidente, ha investito ed è intervenuto assumendosi i rischi” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Poco prima di Napoli-Parma, il ds dei partenopei Giovanni Manna è tornato a parlare della delicatissima situazione attorno a Victor Osimhen e soprattutto la decisione della società di non inserirlo nel progetto tecnico di Conte malgrado la sessione estiva di calciomercato non ha portato alla cessione. "Pensavamo di aver concluso una trattativa, poi non è stato così. Ora non penso andrà subito in Arabia".

Le parole di Manna sulla situazione di Osimhen: la scelta di escluderlo

Il Napoli ha fatto la propria scelta escludendo Osimhen dalle liste della Serie A: fuori rosa, malgrado il mercato abbia detto diversamente con il nigeriano ancora in azzurro. A definire le scelte della società e i motivi è stato Manna poco prima del match contro il Parma: "Al momento manteniamo la nostra linea di coerenza portata avanti fui qui. Lui ha espresso chiaramente la non volontà di giocare per il Napoli e noi abbiamo fatto scelte diverse. Possibilità che vada in Arabia Saudita? La possibilità c'è" ha detto Manna a DAZN, "ci sono delle opzioni e il mercato è aperto ma non penso, almeno non in questa sessione. Manteniamo la nostra linea di coerenza. Lui vuole andare via e noi abbiamo fatto altre scelte facendo investimenti importanti per prendere Lukaku e tenere Raspadori e Simeone"

Il mercato del Napoli, la soddisfazione di Manna

Giovanni Manna ha poi allargato il discorso a tutto il mercato estivo del Napoli che ha rivoluzionato la squadra da dare in mano ad Antonio Conte: "Sicuramente siamo contenti del nostro mercato perché i tifosi devono essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto nonostante le difficoltà di un mercato bloccato da alcune dinamiche. Il presidente ci ha dato la possibilità di investire e intervenire con elementi importanti che daranno una mano". La figura di De Laurentiis è stata dunque fondamentale per chiudere nel migliore dei modi: "Aspettavamo la cessione di Osimhen per finanziare il mercato e il presidente si è assunto la responsabilità di investire per ripartire assumendosi il rischio di impresa"