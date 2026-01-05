Osimhen e Lookman litigano in campo, poi il bomber chiede il cambio: “È un gioco di squadra”

La Nigeria è ai quarti della Coppa d'Africa. Percorso netto. Mozambico travolto negli ottavi, battuto 4-0. Osimhen e Lookman grandi protagonisti, gol e assist. Ma non bastano vittoria, gol e assist per stare in pace e andare d'amore e d'accordo. I due calciatori hanno litigato pesantemente in campo durante la partita. Sono volate parole di fuoco. Osimhen ha redarguito il calciatore dell'Atalanta, che ha risposto a tono. Poco dopo l'ex del Napoli ha chiesto il cambio ed è stato sostituito.

Nigeria-Mozambico e la lite tra Osimhen e Lookman

A Fes in Marocco, la Nigeria ha vinto 4-0 con il Mozambico e si è qualificata per i quarti di Coppa d'Africa: doppietta di Osimhen, gol e due assist per Lookman, poker di Adams. Tutto facile sul campo, ma durante la partita, dominata in lungo e in largo, c'è stato qualcosa di altamente spiacevole e tanto discutibile. Perché quando la Nigeria era già avanti di tre reti hanno litigato brutalmente Osimhen e Lookman. Con il primo che si è rivolto duramente verso il secondo, per qualcosa che non gli è andato tanto a genio. Il bomber del Galatasaray puntando il dito gli dice: "It's a team game", cioè: "È un gioco di squadra".

Osimhen subito dopo la lite chiede la sostituzione

Arrabbiato per quanto accaduto il centravanti classe 1998 si gira verso il CT delle Super Eagles Eric Chelle e chiede il cambio. Cinque minuti dopo viene accontentato. Chissà se avranno già fatto pace negli spogliatoi. Di sicuro per il bene della Nigeria è bene che Osimhen e Lookman trovino l'armonia per proseguire il percorso in modo splendido: fin qui entrambi hanno realizzato 3 gol in quattro partite, l'attaccante dell'Atalanta ha servito pure quattro assist vincenti. Sabato la Nigeria nei quarti affronterà l'Algeria o il Congo.