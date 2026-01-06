Osimhen e Lookman hanno reagito in modo molto diverso alla lite in campo: cosa è successo dopo

Osimhen e Lookman dopo la lite in campo hanno reagito in modo diverso. A fine partita l’ex attaccante del Napoli si è diretto da solo negli spogliatoi mentre la stella dell’Atalanta ha spiegato: “È mio fratello”.

Una lite in diretta nazionale proprio durante la Coppa d'Africa. Ciò che è accaduto tra Victor Osimhen e Ademola Lookman durante il secondo tempo di Nigeria-Mozambico ha dell'incredibile. Un violento scontro verbale tra i due che è stato interrotto solo grazie all'intervento dei propri compagni di squadra. Ma cosa è successo di preciso e cosa hanno fatto i due subito dopo la partita? In campo sono volate parole di fuoco. Osimhen sembrava contestare qualcosa al calciatore dell'Atalanta, che ha risposto a tono.

Poco dopo l'ex del Napoli ha chiesto il cambio ed è stato sostituito dal Ct nigeriano il quale però non ha fatto una piega. A far discutere è però la reazione dei due poco dopo la partita. Il risultato in partita era chiaramente passato in secondo piano e infatti tutte le attenzioni della stampa si sono concentrate proprio sulla lite tra le due stella della Nigeria e forse dell'intera Coppa d'Africa. Entrambi hanno reagito però in maniera differente, senza sbottonarsi troppo su quanto avvenuto.

Victor Osimhen ad esempio, subito dopo il triplice fischio della partita, non si è unito ai suoi compagni di squadra nei festeggiamenti per la vittoria conquistata contro il Mozambico. L'attaccante del Galatasaray sembrava furioso e si è immediatamente diretto negli spogliatoi, con la testa bassa lasciando tutti radunati ad aspettarlo alle sue spalle sul rettangolo verde, Lookman compreso. Qualcosa lo ha chiaramente turbato, ma di preciso non si è capito cosa. Anche successivamente ai giornalisti Osimhen non ha rivolto alcuna parola andando via nervoso.

Tutto l'opposto di Lookman che invece è apparso sereno e sorridente davanti alle telecamere raccontando a suo modo la verità su quanto avvenuto in campo con Osimhen: "È solo calcio. È sempre calcio. Lui (Victor Osimhen ndr) è mio fratello". Sono state queste le parole di Lookman che con un mezzo sorriso stampato sul volto ha cercato di minimizzare tutto per far rientrare quella discussione prima che diventasse un caso nazionale. Da capire se i due abbiano litigato per un motivo particolare o per qualcosa accaduto in campo: una palla non servita, un movimento non fatto. Insomma, ciò che fa strano è sicuramente vedere due star del calcio africano mostrarsi in questo modo davanti al pubblico.