Stagione maledetta per Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano ha rimediato un grave "infortunio" in Atalanta-Napoli, ed è stato costretto a lasciare in campo addirittura in barella con il sostegno dell'ossigeno. Il giocatore azzurro ha accusato un malore dopo aver colpito violentemente la nuca sul terreno di gioco per le conseguenze di una caduta legata ad un contrasto di gioco. Osimhen ha anche perso conoscenza per qualche istante.