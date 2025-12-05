“Osimhen andrà al Real Madrid, appena l’ho saputo sono stato felice per lui”: Oliseh spiffera tutto

Perché uno come Sunday Oliseh dovrebbe inventarsi di sana pianta, accreditandola come ormai certa, una notizia di calciomercato così deflagrante come il trasferimento di Victor Osimhen al Real Madrid? Parliamo di un personaggio di un certo peso nel calcio nigeriano, visto che l'ex centrocampista della Juventus è stato Ct della sua nazionale una decina di anni fa, oltre che calciatore tra i più in vista della stessa, con cui ha vinto Olimpiadi e Coppa d'Africa. E allora la sua rilevazione di Olimhen prossimo madridista non può essere cestinata come fosse una delle tante voci, considerando anche il tono delle sue parole.

Sunday Oliseh nel podcast che conduce

La rivelazione di Oliseh su Osimhen: "Andrà al Real Madrid, me lo ha detto una persona importante"

"Si sta parlando molto di un possibile passaggio di Osimhen al Real Madrid – ha detto l'ex Ct nigeriano, oggi 51enne, al suo podcast ‘Sunday Oliseh's Global Football Insights' – Non dirò come ho avuto questa informazione, ma mi è stato detto che ci andrà. Vedremo cosa succederà, ma quando l'ho saputo da una figura di primo piano in Nigeria, sono stato molto felice per il ragazzo".

Victor Osimhen è l’idolo dei tifosi del Galatasaray

Osimhen è tuttora uno degli attaccanti più forti d'Europa, la sua valutazione non è certo diminuita dopo il trasferimento dal Napoli (con cui ha vinto lo Scudetto nel 2023) al Galatasaray, costato ai turchi 75 milioni di euro più l'eventuale 10% dell'incasso di una cessione futura. L'attaccante di Lagos compirà 27 anni il prossimo 29 dicembre, è nel pieno delle sue risorse psicofisiche e soprattutto continua a segnare a pacchi: anche quest'anno – dopo aver trascinato nella scorsa stagione la squadra di Istanbul alla doppietta campionato e coppa con ben 37 gol in 41 partite totali – Osimhen ha una media reti pazzesca, 9 in 13 match giocati.

Non che il Real Madrid abbia una rosa da poveracci, ma vedere Osimhen in un tridente completato da Mbappé e Vinicius sarebbe qualcosa di calcisticamente devastante…