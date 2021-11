Oscar Tabarez non è più il commissario tecnico dell’Uruguay: era in carica dal 2006 Oscar Washington Tabarez non è più il Commissario Tecnico dell’Uruguay. Finisce un’era dopo 15 anni dato che l’allenatore era in carica dal 2006. Ad incidere in negativo, gli ultimi risultati della Nazionale alle qualificazioni Mondiali 2022.

A cura di Fabrizio Rinelli

Oscar Washington Tabarez non è più il Commissario Tecnico dell'Uruguay. Finisce un'era dopo 15 anni dato che l'allenatore era in carica dal 2006. Ad incidere sulla scelta sono stati soprattutto gli ultimi risultati negativi nelle ultime qualificazioni mondiali a Qatar 2022. La Federazione ha dunque risolto il contratto di Tabarez e del suo staff ringraziandolo per la professionalità e lavoro svolto fino a questo momento. Tabarez ha portato infatti l'Uruguay nei piani alti del calcio internazionale. La Federazione ha pubblicato una nota ufficiale nel quale annuncia la propria decisione.

Tabarez, che ha 74 anni, ha scritto la storia dell'Uruguay Tabarez essendo stato l'unico commissario tecnico ad aver superato la soglia delle 200 partite alla guida di una nazionale guidando la Celeste in 34 partite dal 1988 al 1990, poi ininterrottamente dal 2006 fino a oggi, per altre 194 partite. La Federazione si è riservata di annunciare la scelta del nuovo allenatore a breve. L'Uruguay nelle ultime 5 gare valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar, ha conquistato soltanto un punto con lo 0-0 contro la Colombia ad ottobre. Poi sono arrivate quattro sconfitte consecutive che hanno fatto precipitare la Celeste al settimo posto con 16 punti e in lotta per i playoff.

Tabarez è sempre stato molto apprezzato dalla Federazione e da tutto l'Uruguay. Cinque anni fa era stato colpito dalla sindrome di Guillain-Barrè, una rarissima patologia che colpisce il sistema nervoso e comporta molti disturbi articolari, respiratori e cardiaci. Il maestro nonostante tutto ha voluto continuare il suo lavoro proseguendo il suo percorso e scendendo in campo per allenare la sua squadra che l'ha sempre seguito. Questo il comunicato ufficiale dell'Uruguay:

"Il Comitato Esecutivo dell'AUF informa di aver risolto il contratto di Óscar Washington Tabárez e degli altri membri dello staff della nazionale. Questa decisione non implica il mancato riconoscimento dell'importante contributo di Tabarez al calcio uruguaiano. Salutiamo e riconosciamo gli importanti risultati ottenuti in questi 15 anni, che hanno collocato nuovamente l'Uruguay tra i primi posti nel mondo.

Manifestiamo il nostro rispetto e riconoscimento alla professionalità e dedizione mostrata durante questo lungo processo di lavoro e incommensurabile legame che questa fruttuosa tappa lascia nella storia della nazionale. Il Comitato esecutivo dell'AUF ha preso questa difficile decisione in virtù delle circostanze attuali, con il futuro prossimo compromesso e i risultati che tutti aspettiamo".