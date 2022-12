Orsato sarà arbitro di Argentina-Croazia ai Mondiali: perché non è stato scelto per la finale L’arbitro italiano Daniele Orsato è stato designato per dirigere la semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 Argentina-Croazia: un vanto per il fischietto veneto, ma la scelta di Collina azzera le possibilità di vederlo arbitrare nell’ambitissima finale.

A cura di Michele Mazzeo

L'arbitro italiano Daniele Orsato è stato scelto per dirigere la semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Croazia e Argentina. Come ampiamente prevedibile dal mancato utilizzo fin qui nelle gare della fase ad eliminazione diretta, il capo degli arbitri della FIFA Pierluigi Collina, dopo averlo designato per la gara inaugurale e per un'altra gara della fase a gironi, aveva tenuto in caldo il fischietto vicentino per quello che, qualora i pronostici fossero stati rispettati, sarebbe stato il match più complicato da arbitrare, vale a dire il caldissimo derby sudamericano tra Brasile e Argentina.

Contrariamente a quanto fatto da Messi e compagni, i verdeoro, battuti ai rigori dai croati ai quarti, non hanno rispettato le aspettative uscendo anticipatamente dalla competizione, ciò però non ha indotto Collina a cambiare i suoi piani in merito a chi designare per le ultime quattro gare di questo anomalo Mondiale invernale.

E così a dirigere la semifinale tra Croazia e Argentina ci sarà la squadra arbitrale italiana capitanata da Daniele Orsato che sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini, mentre al VAR ci sarà Irrati assistito da Valeri. Sicuramente un orgoglio per la classe arbitrale del Belpaese e per il fischietto veneto che sono stati scelti per una delle tre partite più importanti (con tutto il dovuto rispetto per l'inutile finale per il 3° posto) di quello che è l'evento calcistico più importante del mondo.

Se è vero dunque che questa designazione è motivo di vanto per Orsato, è vero anche che essendo stato scelto per arbitrare una delle due semifinali vengono quasi azzerate le sue chance di raggiungere quello che per un arbitro rappresenta l'obiettivo più ambito: dirigere la finale dei Mondiali. Guardando a quanto accaduto nelle passate edizioni della Coppa del Mondo di calcio infatti mai un arbitro che ha diretto la semifinale è stato poi anche designato per la finale. Qualora Orsato venisse scelto per la finale si tratterebbe di una clamorosa prima volta nella storia dei Mondiali.

C'è però un altro dato statistico che, sommato a quello appena enunciato, che fa crollare definitivamente le chance dell'arbitro italiano di essere scelto da Collina per arbitrare l'atto conclusivo della rassegna iridata 2022. Orsato prima d'ora infatti non è stato designato per nessuna gara della fase ad eliminazione diretta di questo torneo e, nelle precedenti edizioni, da quando c'è questa formula, il direttore di gara scelto per arbitrare la finale aveva sempre arbitrato almeno una partita degli ottavi o dei quarti di finale. E lo stesso è accaduto anche nell'unico Mondiale prima di quello attualmente in corso in cui a decidere le designazioni arbitrali c'era Pierluigi Collina. A Russia 2018 infatti il capo degli arbitri della FIFA, prima di assegnargli la direzione della finale tra Francia e Croazia, aveva designato l'argentino Nestor Pitana sia per gli ottavi (Croazia-Danimarca) che per i quarti (Uruguay-Francia).

Alla luce di ciò la designazione di Daniele Orsato come arbitro della semifinale Croazia-Argentina sembra azzerare del tutto le sue possibilità di essere scelto per l'atto conclusivo dei Mondiali di Qatar 2022 che andrà in scena domenica 18 dicembre all'Iconic Stadium di Lusail. Salgono invece le quotazioni degli altri fischietti internazionali presenti nella shortlist di Collina nella quale sono presenti lo spagnolo Mateu Lahoz (favorito anche se dopo quanto accaduto in Olanda-Argentina le sue quotazioni sono in calo), il polacco Marciniak, l'olandese Makkelie (che però dovrebbe essere scelto per l'altra semifinale) e il francese Turpin (la cui candidatura è valida solo se la Francia non arrivi in finale), mentre gli outsider sono il brasiliano Wilton Sampaio, l'algerino Ghorbal e il marocchino naturalizzato statunitense Elfath.