Ora l’Italia rischia la retrocessione, classifica folle nel girone: ci salva solo l’Inghilterra L’Italia è al terzo posto nel Gruppo 3 della Nations League. Vive una situazione particolare, perché può ancora vincere il girone, ma potrebbe anche retrocedere.

A cura di Alessio Morra

Al termine del girone d'andata del Gruppo 3 della Lega A della Nations League l'Italia era al comando e sperava, anche giustamente, di avere la chance di qualificarsi per la Final Four della manifestazione, in programma a giugno 2023. Invece ora lo scenario è cambiato in modo quasi totale dopo la partita con la Germania, che gli Azzurri hanno perso per 5-2. Un passivo così pesante si fa fatica a ricordarlo per la Nazionale italiana di calcio. Mancini a caldo, nell'intervista alla Rai, ha cercato di predicare calma e parlando del futuro ha detto: "Nel gruppo è ancora tutto aperto", e ha ragione aritmeticamente. Perché gli scenari sono tutti aperti. L'Italia ha la possibilità di vincere il girone, ma può anche retrocedere, alle nostre spalle c'è l'Inghilterra, che si presenterà in Italia il 23 settembre.

L'Italia ora ha 5 punti, segue la Germania che ne ha 6, ed è imbattuta, e la sorprendente Ungheria, che di punti ne ha 7 ed è al comando del raggruppamento. L'Inghilterra è ultima con 2 punti. Ora la situazione è molto particolare. Perché l'Italia è scivolata al terzo posto e può tranquillamente sia qualificarsi per la Final Four che retrocedere.

La Nazionale vincendo le ultime due partite del girone, quelle che si terranno tra il 23 e il 26 settembre con Inghilterra e Ungheria, potrebbe volare al primo posto, a patto che la Germania non faccia il bis (anche i tedeschi scenderanno in campo contro Ungheria e Inghilterra). L'Italia ha un punto in meno della squadra di Flick e può superarla ottenendo almeno un punto in più. E quindi pensando a questa ipotesi sono corrette le parole di Mancini, ma anche quelle di Barella, uno dei senatori che ha detto: "Tutto è ancora nelle nostre mani".

Ma l'Italia potrebbe anche retrocedere e potrebbe subire un altro grosso smacco (dopo la mancata qualificazione ai Mondiali) che sembrava quasi impossibile. Gli Azzurri hanno però tre punti in più dell'Inghilterra. Proprio il tonfo degli inglesi, battuti 4-0 dall'Ungheria, solleva la Nazionale che comunque ha un piccolo vantaggio. Passerà tutto dalla rivincita della finale degli Europei, che sarà la prossima partita della squadra di Mancini, partita che si disputerà in Italia il 23 settembre.

La classifica del Gruppo 3: Ungheria 7, Germania 6, Italia 5, Inghilterra 2.