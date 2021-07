“Operation Commando”: la preparazione fisica in stile militare della squadra di Ligue 1 L’allenatore dell’Angers, Gerard Baticle, qualche giorno fa ha deciso di sorprendere i suoi calciatori e li ha portati in spiaggia in tenuta militare per svolgere il lavoro fisico in vista dell’inizio della stagione della Ligue 1 2021/2022. La squadra ha risolto i problemi con l’iscrizione e punta a migliorare il 13° posto dello scorso anno.

A cura di Vito Lamorte

È da poco finito l'Europeo e tra qualche giorno inizieranno i Giochi Olimpici di Tokyo ma la stagione calcistica 2021/2022 è alle porte. Qualche giorno di riposo in più per chi ha partecipato al torneo continentale e alla Copa America ma ci sono già squadre che si sono radunate in vista dell'inizio della prossima annata calcistica, sia in Italia che in Europa. In Francia, ad esempio, la Ligue 1 inizierà con l'anticipo di venerdì 6 agosto 2021 e il programma della prima giornata si chiuderà domenica 8. Tra le squadre impegnate nel prossimo torneo francese ci sarà anche l'Angers, che lo scorso anno si è piazzato al 13° posto; che già sta lavorando per farsi trovare pronta e Gerard Baticle qualche giorno fa ha sorpreso i suoi giocatori portandoli in spiaggia in tenuta militare per svolgere il lavoro fisico. A parte la preparazione fisica, l'obiettivo è quello di costruire una buona alchimia nello spogliatoio e l'idea del tecnico ha lasciato in eredità dei momenti e delle immagini molto divertenti.

Il tecnico ha iniziato con entusiasmo il suo nuovo lavoro all'Angers, società con cui ha firmato un contratto fino al 2025. Come già anticipato, il club francese cercherà di migliorare la classifica della scorsa stagione (13°) e proverà a iniziare bene il torneo, visto che hanno chiuso l'anno scorso sono arrivate solo due vittorie e due pareggi nelle ultime dodici partite.

Intanto, nei giorni scorsi la Dncg aveva escluso il Bordeaux e Angers dalla Ligue 1 ma dopo qualche giorno di caos entrambe le squadre sono state riammesse al torneo. I vertici dei due club si erano detti sereni sulla loro continuità all'interno dell'élite del calcio francese e dopo la sua retrocessione revocata il presidente del club bianconero, Said Chabane, aveva espresso tutta la sua soddisfazione attraverso il suo account twitter ufficiale.