Serie A
video suggerito
video suggerito

Open VAR toglie ogni dubbio sul contatto Bremer-Pellegrini in Juve-Roma: “Quei rigori non si danno”

L’analisi dell’episodio controverso avvenuto nel big match di campionato fuga ogni perplessità sul contrasto tra il difensore e il centrocampista. “Non può essere step-on-foot, giusto non fischiare fallo”.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il contatto tra Bremer e Pellegrini in JuventusRoma è uno degli episodi che ha sollevato perplessità durante l'ultimo match di campionato vinto allo Stadium dei bianconeri. Il pestone rifilato dal difensore bianconero all'avversario era da rigore? No, secondo la spiegazione che viene data a Open VAR dall'ex arbitro, Andrea De Marco, attualmente responsabile presso l'AIA dei rapporti tra la CAN e i club di Serie A e B. Non c'erano gli estremi per identificare come step-on-foot l'intervento, sia pure rischioso, del centrale brasiliano protagonista di un contratto "marginale e che non va punito con il fallo".

Perché il pestone di Bremer a Pellegrini non è fallo da rigore

Durante la trasmissione che va in onda su DAZN è stato ribadito il concetto di step-on-foot e, contestualmente, spiegato perché il contatto avvenuto nel primo tempo nell'area della Juve non può essere reputata una scorrettezza da sanzionare con la massima punizione. "È step-on-foot quando un giocatore pesta con la pianta del piede la parte superiore del piede avversario" è la regola che viene enunciata dall'ex fischietto che, nello specifico, aggiunge: "Non c'è alcun contatto netto e di una certa entità, qui è marginale e non va punito con il fallo".

Immagine

La versione unanime di Marelli e Calvarese: giusto non fischiare fallo

E che il contatto Bremer-Pellegrini non fosse passibile di essere sanzionato è stata la tesi esposta in diretta tv, sempre a DAZN, da un altro ex arbitro, Luca Marelli. La dinamica dell'azione aiuta a comprendere perché. Il tocco, sul quale il difensore della Juventus ha rischiato grosso, si è verificato in seguito all'incursione di Pellegrini nell'area di rigore della ‘vecchia signora': il centrocampista cade a causa del contrasto con Bremer. Dalle immagini si nota che il centrale sudamericano colpisce l'avversario sulla parte esterna del piede sinistro: non abbastanza da giustificare la concessione di un calcio di rigore.

Leggi anche
Il VAR toglie e il VAR dà al Liverpool, Inter beffata e sconfitta su rigore a San Siro
Immagine

"Il contatto c’è ma è lieve e non è determinante nella caduta del centrocampista giallorosso", il responso dell'ex direttore di gara condiviso anche da un altro ex fischietto, Gianpaolo Calvarese. "Bene Sozza, su Pellegrini non è rigore – ha aggiunto, parlando anche di altre situazioni di gioco -. Regolare il recupero del pallone da parte di Wesley su Edon Zhegrova in occasione del 2-1: non c’è alcun intervento regolare sulla gamba dell’avversario. Giuste le ammonizioni per Matias Soulè, che entra con molta foga su Pierre Kalulu, e per Francisco Conceição per un fallo su Gianluca Mancini".

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Juventus
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Ongarato e gli spari sui ciclisti: "Senza video passavamo per pazzi. In strada odiano i ciclisti"
L'ex ciclista professionista e oggi vice presidente della SC Padovani 1909, ha raccontato a Fanpage lo shock dei ragazzi coinvolti
Follia contro i corridori impegnati in una sessione d'allenamento: un'autovettura si accosta, una persona apre il fuoco
Petacchi rivive l'assurdo attentato ai ciclisti della Padovani: "Vagli dietro, ci hanno sparato!"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views