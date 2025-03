video suggerito

Onana corre per tutto il campo prima di un calcio di punizione: ha un consiglio da dare Onana si avvicina di corsa al compagni di squadra che sta per battere la punizione per dargli un suggerimento: il portiere ha lasciato la sua porta e ha cominciato a correre per tutto il campo.

A cura di Ada Cotugno

Le qualificazioni ai Mondiali per il Camerun non procedono benissimo e lo 0-0 nell'ultima partita è una cocente delusione: i Leoni Indomabili si sono fermati sullo 0-0 dall'Eswatini, una squadra che occupa il 159º posto nella classifica mondiale e, nel momento di massima disperazione, anche Andre Onana è corso in mezzo al campo per cercare di dare il suo contributo. A un certo punto il portiere ha lasciato i pali, ha attraversato tutto il prato e si è avvicinato a un suo compagno di squadra che stava per battere un calcio di punizione.

Una mossa veramente strana, dato che tutta la squadra era vicino all'area opposta la sua e ha dovuto fare diversi metri prima di raggiungere il tiratore. Ma non poteva aspettare doveva dargli un consiglio per calciare il pallone e cercare di segnare. Inutile dire che il suo suggerimento non è servito a niente, dato che il Camerun non è riuscito comunque a segnare un gol per sbloccare il risultato.

Onana corre per il campo per dare un consiglio

Il Camerun aveva ottenuto un calcio di punizione, una boccata di ossigeno per provare a sbloccare la partita contro l'Eswatini. A un certo punto Onana è partito dalla sua porta, ha abbandonato i pali e si è precipitato dall'altra parte del campo per parlare con un compagno di squadra: era il giocatore che stava per calciare il pallone, ma lo ha fermato con ampi gesti e urlandogli qualcosa.

Il portiere del Manchetser United ha sbalordito tutti con la sua corsa forsennata: aveva un consiglio da dare al compagno di squadra e per questo gli si è messo di fianco coprendosi la bocca con il guantone. Voleva fornirgli la prospettiva del portiere per permettergli di tirare la punizione nel modo più efficace possibile, cercando di trovare tutti i punti deboli del rivale che era piazzato al centro dell'altra porta. È una situazione che si è vista diverse volte allo United, anche se non aveva mai percorso tutto il campo: alla fine la sua partecipazione è stata inutile perché il Camerun non è riuscito a segnare neanche un gol.