Olanda scandalizzata dall’arbitro contro l’Inghilterra: Van Dijk dice cosa ha fatto dopo la partita

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Olanda protesta a fine partita per l'arbitraggio del 43enne tedesco Felix Zwayer. Su tutti a metterci la faccia a fine partita è stato capitan Virgil Van Dijk che ha spiegato cos'è accaduto subito dopo il triplice fischio. Mentre l‘Inghilterra faceva festa per aver centrato la finale contro la Spagna, il capitano degli Orange rende noto il gesto dell'arbitro che ha sorpreso un po' tutti: "L'arbitro è andato via di corsa subito dopo il fischio finale della partita, questo la dice lunga". Come se non volesse dare spiegazioni ai calciatori olandesi che hanno protestato molto in campo.

Il momento in cui Kane calcia in porta e poi viene colpito da Dumfries.

Van Dijk e compagni infatti dapprima sono rimasti sorpresi dalla scelta del VAR e successivamente anche dell'arbitro di assegnare calcio di rigore all'Inghilterra sul punteggio di 1-0 per l'Olanda. Il calcio di Dumfries a Kane ha fatto molto discutere per via del fatto che l'attaccante inglese avesse già calciato dopo aver subito il colpo dal terzino olandese. Il check al monitor ha convinto però Zwayer ad assegnare il tiro dal dischetto dopo aver inizialmente lasciato correre. Ma altri episodi sono stati contestati dalla Nazionale di Koeman.

Il contrasto di Gakpo su Saka punito con un fallo dall'arbitro.

Van Hooijdonk, ex attaccante e stella dell'Olanda, ha rincarato la dose nei confronti del direttore di gara: "Felix Zwayer è da mettere sulla lista nera – tuona -. Il rigore nel primo tempo, i tanti momenti nel secondo tempo, questi momenti hanno deciso l'esito finale di questa partita".

Le trattenute in area di rigore non punite dall'arbitro che hanno fatto infuriare l'Olanda

Gli olandesi fanno anche riferimento a una sbracciata in area di rigore da parte di Walker nei confronti di Gakpo che poteva essere rivista al monitor dato che l'attaccante Orange era finito a terra. E invece è stato punito il fallo di Van Dijk successivamente ammonito. Proteste inoltre anche per altre due trattenute in area di rigore nel corso di due calci piazzati in favore dell'Olanda e per un rosso potenziale a Bellingham dopo l'entrata su De Vrij punita con il giallo.

Reijnders stava andando indisturbato verso la porta inglese.

L'episodio contestato dall'Olanda prima del gol di Watkins

Ma non è tutto poiché a fine partita, poco prima che l'Inghilterra segnasse il gol della finale con Watkins, l'Olanda ha protestato per un'altra discutibile decisione del direttore di gara. Gakpo si era immolato lunga la fascia destra quando, dopo un contrasto con Saka, sente fischiare fallo da parte sua nei confronti dell'inglese. I giocatori dell'Olanda sono tutti con le mani nei capelli increduli perché l'arbitro aveva fermato un contropiede pericoloso. Al triplice fischio resta soltanto la grande delusione emersa dalle parole di Van Dijk: "Non so nemmeno cosa dire, fa male".